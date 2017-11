Eine fast echte Markgräfin Wilhelmine in Erlangen

Beide Erlanger Faschingsvereine haben ihre neuen Majestäten vorgestellt - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Beide Erlanger Faschingsvereine haben ihre neuen Majestäten im Braugewölbe von Kitzmann vorgestellt.

Die Majestäten samt Hofstaat: Kinderprinzenpaar Aaron und Marie (vorn re.), daneben Theresa und Leon. Dahinter links Wilhelmine und Karl sowie Verena und Matthias. © Foto: Schreiter



Die Majestäten samt Hofstaat: Kinderprinzenpaar Aaron und Marie (vorn re.), daneben Theresa und Leon. Dahinter links Wilhelmine und Karl sowie Verena und Matthias. Foto: Foto: Schreiter



Stolz sind die Narren, dass es ihnen wieder gelungen ist, alle vier Paare zu besetzen. Besonders Narrlangia Rot Weiß, hat sie doch mit Wilhelmine von Narrlangen eine Namensvetterin der echten Markgräfin. Mit bürgerlichem Namen heißt die Faschings-Markgräfin Renate Wilhelmine Köpf, kommt aus Poxdorf, und hat bereits in Fürth reichlich Erfahrung im Fasching gesammelt. Ihr Lebensgefährte Karl Hörmann wird sie als Karl zu Narrlangen begleiten. Das Paar ist auch in Effeltricher Vereinen aktiv.

Die Brucker Gaßhenker haben in diesem Jahr Verena Reinholdt und ihren Ehemann Matthias als Prinzenpaar gewinnen können. Die beiden wohnen in Erlangen und werden als Matthias I und Verena I durch die Session führen. Die 35-Jährige ist im Hauptberuf Servicekraft und Veranstaltungsleiterin im Schloss Hemhofen, liebt das Feiern und schicke Kleider. Das war mit ein Grund dafür, dass sie nun als Prinzessin auftreten wird. Ehemann Matthias ist ein Jahr älter und macht mit, "weil ich meine Frau glücklich machen will". Das Brucker Kinderprinzenpaar heißt Aaron I und Marie I. Sie stammt aus dem Hause Gumbrecht, ist elf Jahre alt und geht in die Werner-von-Siemens-Realschule. Ihr zwölfjähriger Prinz geht in Röthenbach ins Gymnasium.

Das Erlanger Jugend-Markgrafenpaar haben die rot-weißen Narren in Steudach rekrutiert. Jugendmarkgräfin Theresa (mit bürgerlichem Nachnamen Nagel) ist acht Jahre alt und geht ebenso in die Büchenbacher Dorfschule wie ihr zwei Jahre älterer Jugendmarkgraf Leon Wölfel. Da sie daheim gerne im Stall hilft und er drei Pferde, zehn Hühner, 13 Hasen und auch noch einen Hund hat, dürften die beiden gut zusammenpassen.

Die Gaßhenker werden ihre Prinzenpaare am 5. Januar in der Stadthalle inthronisieren, das Markgrafenpaar wird bereits am 25. November im Redoutensaal gekürt. Gleichzeitig wird das Duo Wulli und Sonja zum Ritterpaar des geschliffenen Wortes und der spitzen Zunge geschlagen.

Ihre Gesellschaftsorden haben die Faschingsgesellschaften fertig. Die Gaßhenker setzen ihre Reihe mit Schätzen fränkischer Baukunst in Bruck fort und zeigen das Haus Leipziger Straße 7 neben Kirche und Petrus auf ihrem Orden. Die Narrlangia hat ihre Traditionen fortgesetzt und zeigt den Ritterschlag. Darüber steht ein Ritterhelm, darunter die spitze Zunge, wie sie die Narren erhalten, die zum Ritter geschlagen werden.

kds