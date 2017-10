Eine Legende wird 50: NSU Ro 80

ECKENTAL-FORTH - Der Ro 80 war eine Designikone der 60er Jahre. "Die Legende lebt weiter", auch in Forth, bei Wolfgang Weigert.

Wolfgang Weigert mit seinem historischen Steckenpferd, einem NSU Ro 80, Baujahr 1975. Foto: Georg Heck



Die Geschichte: Vor 50 Jahren stellten die NSU Motorenwerke AG (ab 1969: Audi NSU Auto Union AG) den Ro 80 vor. Nicht nur der Wankelmotor war legendär. Laut Firmengeschichte war die Entwicklung des Ro 80 mit seinem revolutionären Design damals ein großes Wagnis.

1967 auf der IAA in Frankfurt wurde der NSU Ro 80 als erste Serienlimousine der Welt mit Kreiskolbenmotor der staunenden Fachwelt präsentiert. Die neue Limousine der gehobenen Klasse mit einer strömungsgünstigen Karosserie, die zu ihrer Zeit ungewohnt wirkte, wurde von der Fachwelt gefeiert. Die Presse lobte den seidenweichen Lauf des Doppelscheiben-Wankelmotors (2 x 498 ccm) mit seiner großen Leistung. Dieses Auto war damals der Zeit weit voraus. Nachdem der Ro 80 auf dem Markt war, wurde er sofort zum "Auto des Jahres" gekürt. Der Ro 80 wurde zehn Jahre, vom Sommer 1967 bis Mitte 1977, gebaut, weltweit wurden nur 37 374 Autos verkauft.

Baby-Krankheiten

Der Ro 80-Motor machte in der Anfangsphase durch häufige Dichtleistendefekte Probleme, denen jedoch der Hersteller mit kulantem Motorenaustausch begegnete. Dennoch litt der Ruf des neuen Modells und des Wankelmotors darunter erheblich. Die anhaltende Skepsis gegenüber dem Wankelmotor gibt es heutzutage immer noch, denn selbst als Oldtimer bleibt er eine verkannte Größe. Auch durch sein immer noch modernes Aussehen hat er Probleme mit der Anerkennung als Oldtimer und wird weit unter Wert gehandelt.

Trotzdem: Der Automobilklassiker der legendären Motorrad- und Fahrzeugmarke NSU ist ein historisches Fahrzeug, das heute noch Fans in der ganzen Welt begeistert. Ro 80-Freunde gibt es weltweit, die Fahrerinnen und Fahrer sind organisiert in Clubs in vielen Ländern Europas, aber auch in den USA, Australien, Neuseeland und Afrika.

Mit der Sonderausstellung "Revolution – 50 Jahre NSU Ro 80" würdigt Audi im Neckarsulmer Audi-Forum die Tradition und einen besonderen Moment der Unternehmensgeschichte. Als Highlight zeigt die Ausstellung noch bis zum 27. Mai 2018 außergewöhnliche Modellvarianten der Neckarsulmer Ikone. Zur Eröffnung waren unter dem Motto "50 Jahre NSU Ro 80 – Die Legende lebt" auch hundertzwanzig Ro 80-Fahrer vor Ort, unter ihnen auch der Eckentaler Wolfgang Weigert mit seinem silbergrauen Ro 80.

Die Limousine von Weigert ist ausgezeichnet gepflegt und in der Wertklassifizierung zwischen Klasse 1 und 2 eingestuft. Weigert hat sein Exemplar vor zwölf Jahren gekauft, es wurde 1975 bei der Audi-NSU Auto Union in Neckarsulm gebaut. Trotz des Veteranenalters wirkt der Ro 80 mit seiner individuellen, stromlinienförmigen Karosserie modern wie eh und je. Die Ausstattung kann sich sehen lassen. Servolenkung, Frontantrieb, Zweischeiben-Wankelmotor und 115 PS, den Neuwagen gab es damals für 17 590 D-Mark. Wolfgang Weigert schwärmt "mein Ro 80 fährt sich auch heute noch ausgezeichnet"! "Ich bin ein NSU Enthusiast durch und durch-, einmal NSU immer NSU, früher bin ich Bergrennen gefahren, was ich auch bald wieder versuchen will" meint der 62-Jährige. Ursprünglich hatte er auch einmal ein NSU-Museum im Sinn, wie er sagt.

Bei etlichen Treffen

Bei bestimmten Terminen sowie bei Oldtimer-Treffen ist der Forther immer wieder am Steuer seiner 4,8 Meter langen silbergrauen Limousine zu sehen. Er besucht bis zu zehn Treffen im Jahr, letztes Jahr war er unter anderem in Holland, heuer war er auch beim 34. Internationalen NSU-Treffen in Waging am See, nächstes Jahr geht’s nach Italien und 2019 nach Möhnsen in Schleswig-Holstein. Äußeres Zeichen seiner Leidenschaft sind weitere NSU, nämlich jeweils ein NSU TTS, NSU TT, NSU Typ 110, Audi 50 (von NSU Technikern entwickelt), sowie zwei NSU Quickly Mopeds und drei NSU Fahrräder, die er neben seinem Ro 80 noch in seinem Stall stehen hat.

GEORG HECK