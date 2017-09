Eine Oase für alle mitten in Erlangen

ERLANGEN - Es ist mehr als eine Idylle mitten in der Stadt: "Unser Garten Bruck" vereint in Erlangen gemeinschaftliches Gärtnern mit interkultureller Arbeit. Dabei hat sich das Projekt des Kulturpunkt Bruck rasant entwickelt.

Ausgezeichnetes Projekt: Als der Gemeinschaftsgarten einen Preis bekam, konnte das kleine, blaue Gewächshaus finanziert werden. © Harald Sippel



Ein bisschen sieht es aus wie "Kraut und Rüben", auch wenn hier gerade Mais und Bohnen wachsen. Ein paar Hummeln summen herum, Schmetterlinge rasten auf den grünen Blättern. Alles ist dicht bewachsen, ein Durcheinander, ohne System – wobei das gerade das System ist. "Milpa" heißt diese Art der Nutzung. "Für uns ist es das klassische Feld", sagt Ursula Kern, die Initiatorin des Gemeinschaftsgartens. "Das Durcheinander hat seinen Sinn. Der Boden ist bedeckt und trocknet nicht aus, die Lebewesen können sich entwickeln."

Buchweizen, Mais und Bohnen wachsen hier, alles unterpflanzt mit Gurken, Zucchini und Kürbis. "Das Ernten ist eine Herausforderung, Trainingslager für Ostereier suchen. Hier Gurken zu finden, ist ein echtes Abenteuer. Aber es begünstigt sich sehr gut." Sieht man sich um, entdeckt man verschiedenste Kräuter, Kamille, Dill, Gewürze, Brombeeren, Karotten, Zwiebeln und vor allem Unbekanntes. "Wir haben auch sehr viele Sorten Spinat, sogar einige alte Sorten. Auch testen wir immer wieder exotische Pflanzen. Lagos-Spinat zum Beispiel, das kennt man sonst nur als Zierpflanze."

Im hinteren Teil des Gartens stehen die Komposthaufen, auch Terra Petra, eine sogenannte Wundererde, haben die Brucker erstmals hergestellt. "Darauf wollen wir aufbauen, wir wollen autarker werden", sagt Kern. Zwei Bienenstöcke gibt es im Garten, der Imker ist meistens ebenfalls anzutreffen. "Wir haben viele Blumen und Pflanzen extra für die Bienen angelegt. Das ist jetzt schon erfolgreich. Früher war hier gar nichts."

Noch vor zwei Jahren war um das Haus des Kulturpunkt Bruck nur grüne Wiese, Brachland mit ein paar Obstbäumen. Ursula Kern ist bereits seit 2003 hier tätig. "Schon von Beginn an hatte ich die Idee, hier einen Garten zu machen. Doch das durften wir zunächst nicht." Eigentlich hätte das Haus mehr als doppelt so groß werden sollen. "Was jetzt steht, ist Bauabschnitt eins. Lange war unklar, ob weitergebaut wird", sagt die 47-Jährige. 2015 gab es dann das "OK" der Stadt, die Wiese war nun frei. "Zudem kam die Politik der Grünen, dadurch hat es noch einmal anders ausgesehen." Im Kulturpunkt selbst hat sich ebenfalls viel verändert, eine alternative Szene entwickelte sich. "Es haben sich Mitstreiter gefunden."

Wichtig war, "dass es eine kontinuierliche Pflege gibt", gerade in den Ferien. "Bei uns ging es rasant zu." 2015 kamen die ersten Bagger. "Dann haben wir noch ziemlich dilettantisch die ersten Beete angelegt." Entstanden ist eine Gemeinschafts-Beetanlage.

"Klar war, dass es biologisch sein soll." Keine chemischen Dünger, keine Pestizide, das ist ein Grundprinzip in diesem Garten. "Daher sieht auf den ersten Blick alles unordentlich aus, aber hier mulchen wir zum Beispiel und düngen Jauche." Mulchen heißt, die Erde mit unverrotteten organischen Materialien zu bedecken. Dementsprechend durcheinander sieht es am Boden aus. Doch Durcheinander ist hier ja etwas Gutes.

Am Anfang haben acht Ehrenamtliche den Gemeinschaftsgarten aufgebaut, jetzt sind es 28 Aktive. "Hinzu kommen immer mal wieder Nachbarn, die an den Veranstaltungen teilnehmen", sagt Kern, die zwar selbst im Kulturpunkt arbeitet, "aber nicht nur für den Garten. Daher ist es viel ehrenamtliche Arbeit auch für mich." Morgens zum Beispiel übernimmt sie immer das Gießen.

Aktive Gärtner sind zwischen 17 und 82 Jahre alt, vom Geologen bis zum Studenten ist alles dabei, und nicht alle kommen aus Bruck, sondern viele aus dem gesamten Erlanger Raum. Auch ein paar Künstler gibt es, deutlich sichtbar im gesamten Garten. Überall haben sich Menschen kreativ verwirklicht, gehäkelt, gemalt, aus einem Blumentopf recken Barbiepuppen-Beine. Auch die Beete sind besonders. "Upcycling ist bei uns ein großes Thema", sagt Kern. Ob alte Betten aus dem Frankenhof, ein altes Fahrrad bewachsen mit mexikanischen Mini-Gürkchen, der alte Bühnen-Boden aus dem Theater, alte Tischtennisplatten, alte Türen aus den Wasserwerken – in diesem Garten findet sich für alles ein Platz.

"2016 haben wir richtig losgelegt", sagt die Initiatorin. Hinzu gekommen sind interkulturelle Pacht-Beete, die Betreiber kommen aus Algerien, Ghana, Vietnam, China, Kuba, Polen und Ungarn. "Mit einem Schrebergarten hat das aber nichts zu tun. Hier gibt es kein: ‚Das ist meins und das ist deines‘. Alle gärtnern mit oder gießen den Gemeinschaftsgarten." Kern findet das spannend: "Manche Nord-Vietnamesen sprechen ganz wenig Deutsch. Im gemeinsamen Tun kommt man aber trotzdem zusammen."

Das Angebot soll so niedrigschwellig wie möglich sein. "Für viele ist selbst eine offene Tür eine Schwelle, doch hier gibt es keine Schwelle." Jeder kann kommen und mitmachen. "Uns ist wichtig, dass das Gelände nie einen Zaun bekommt. Jeder soll es nutzen können." Für die Pachtbeete gibt es Ein-Jahres-Verträge, ebenfalls kostenfrei. Organisiert wird alles über einen E-Mail-Verteiler, mittlerweile sind die Gärtner aber selbst untereinander sehr gut vernetzt und verabreden sich zur Ernte – wobei nicht jeder der geborene Gärtner ist. "Vieles geht über mich, man gibt sein Wissen weiter. Wir lernen voneinander", sagt Kern. Sie selbst hat eine "Garten-Affinität". Deutschlandweit gibt es auch immer Ansprechpartner, auch Biologen, die Gemeinschaftsgärten sind untereinander gut vernetzt, tauschen Pflanzen und Wissen aus.

Oft kann die begeisterte Hobby-Gärtnerin Ursula Kern selbst Tipps geben, zum Beispiel beim Ernten: "Das musste ich auch lernen: Man muss den Leuten zeigen, wie man erntet. Eine Möhre ist hier nicht immer orange, sondern mal violett oder gelb. Viele trauen sich nicht so recht. Man muss sie auffordern und zeigen, wie man erntet." Doch wer dabei ist, kann mitnehmen, was er findet. Geld zahlen muss man nicht. "Jeder, der hier mitarbeitet, kann miternten. Wir sagen: Du zahlst mit deiner Motivation."

Innerhalb von nur zwei Jahren ist "Unser Garten Bruck" auf diese Weise extrem gewachsen. "Das Projekt hat uns ein wenig überrannt und seine eigene Dynamik entwickelt", sagt Kern. Selbst hätte sie sich das niemals so vorstellen können. "Es ist eine große Freude zu sehen, wie es zusammenwächst und mit verschiedensten Leuten funktioniert. Das ist einfach toll. Und man lernt jeden Tag dazu, das ist unglaublich." Mit einigen Flüchtlingen baut Kern demnächst noch ein paar weitere Hochbeete. "Das ist bereichernd."

Denn klar ist: "Unser Anliegen ist nicht, möglichst effizient viel Gemüse herauszuholen." Es geht um die Gemeinschaft. Man trifft immer jemanden, wenn man vorbeikommt. "Niemand arbeitet alleine vor sich hin." Deshalb soll "neben den Beeten eine Spielwiese bleiben". Es ist noch ausreichend Platz für Feste, zum Grillen oder Kaffee trinken. Seit Frühjahr gibt es ein kleines Häuschen mit Küche. "Ein Garten gibt viel her. Daher hat sich hier ein Einmach-Trüppchen entwickelt." Die Produkte kann man im Garten auch kaufen. Geplant sind noch eine Komposttoilette und ein mobiler Hühnerstall. Zum Lernen bietet der Kulturpunkt auch immer wieder Kurse an.

Die großen Projekte werden über Investitionsmittel der Stadt gestemmt, zudem gibt es einen Freundeskreis des Kulturpunkt Bruck. "Das soll uns finanzielle Stabilität geben." Ansonsten aber soll der Gemeinschaftsgarten so autark wie möglich werden. Mitmachen kann jeder – ob Gartenerfahrung oder nicht. "Es gibt so viele Arten, sich hier einzubringen." Nur eines braucht man: den gewissen Hang zum Durcheinander.

ZImmer donnerstags von 16 bis 19 Uhr hat das Gartencafe in der Fröbelstraße 6 geöffnet. Interessierte können dann einfach mal vorbeischauen. Weitere Infos unter www.unsergarten-bruck.de



