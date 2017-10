Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg ist eine der größten Universitäten Deutschlands, insbesondere Forschung und Wissenschaft stehen hier im Vordergrund. Doch was verbirgt sich hinter den Kulissen? Wir haben neun kuriose Fakten gesammelt und uns über die FAU schlau gemacht.

Jede Menge Läufer fanden sich zum diesjährigen Benefizlauf gegen Krebs am Sonntag im Schlossgarten ein. Zuerst starteten die Bambinis auf einer verkürzten Strecke, dann die Jugendlichen, gefolgt von diversen Herrenläufen. Je nach Anzahl der Runden wird am Ende Geld für sport- und bewegungstherapeutische Programme bei der Krebserkarankung gespendet.

Viel Arbeit kam auf die Erlanger Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zu. Nachdem auf der A3 nahe der Anschlussstelle Frauenaurach ein Auto brannte, kam es in der Folge auch noch zu einem Unfall zweier weiterer Pkw. Die Fahrbahn war in Richtung Würzburg für längere Zeit komplett gesperrt.