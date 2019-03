Eines der größten Theater-Ereignisse in Deutschland

ERLANGEN - Es ist eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössisches Figuren-, Bilder- und Objekttheater an der Schnittstelle zu Tanz, Performance und Neuen Medien: Vom 24. Mai bis 2. Juni findet in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach das 21. Internationale Figurentheaterfestival statt. Nun wurde das umfangreiche Programm bekannt gegeben.

Die russische Theatergruppe Akhe. Foto: Taisiia Ovod



180 Vorstellungen von mehr als 70 Compagnien aus 20 verschiedenen Ländern machen das Figurentheaterfestival, dessen Festival-Zentrum Erlangen ist, zu einem der größten Theaterfestivals in Deutschland überhaupt. Über 20 000 Besucher werden an den zehn Festivaltagen in den zahlreichen Spielstätten des Vier-Städte-Ereignisses erwartet.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 13. April, im Internet unter www.figurentheaterfestival.de sowie an den Vorverkaufsstellen im Großraum Erlangen, Nürnberg, Fürth, Schwabach und allen Reservix-Vorverkaufsstellen deutschlandweit — also auch in der Geschäftstelle der Erlanger Nachrichten (Hauptstr. 38). Ein Faltprospekt mit Programmübersicht liegt ab sofort an Vorverkaufsstellen und in Institutionen der Region aus.

Zu den Höhepunkten des 21. internationalen figuren.theater.festivals zählen Compagnien, die seit Jahren regelmäßig zu Gast sind. Beispielsweise die Compagnie Mossoux-Bonté mit "The Great He-Goat", Meinhardt Krauss Feigl mit "Robot Dreams", das Figurentheater Wilde & Vogel mit "Songs for Alice – Special Edition" und "Frankenstein oder Der moderne Prometheus", das Theater Waidspeicher mit "Das hölzerne Pferd", das niederländische Objekttheater TamTam mit "Ein unbemerkter Augenblick" und "Fundstücke", das Puppentheater Ljubljana mit "Open the Owl" oder die russischen Avantgardisten Akhe mit der Trilogie "Demokratie", "Diktatur" und "Utopie".

TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbour zeigt zum Auftakt im Markgrafentheater "At the Still Point of the Turning World" Foto: Benoit Schupp



Als das Figurentheaterfestival gegründet wurde, spielte Straßentheater eine wichtige Rolle. Wenn heute über Demokratisierung der Kultur, über Partizipation und neue Zielgruppen nachgedacht wird, nimmt der öffentliche Raum wieder an Bedeutung zu.

Gleich mehrere Theatergruppen werden in diesem Jahr die Passanten mit ihren Aktionen überraschen. Der österreichische Medienkünstler Kurt Hentschläger entführt zudem Besucher mit "SOL" in die Dunkelheit des Erlanger Burgbergkellers. Auch das Parkhaus auf dem Erlanger Großparkplatz wird bespielt.

Mit rund 30 Aufführungen hat auch das Kinder- und Jugendtheater weiterhin einen großen Stellenwert und Mitmach-Formate gehen auf Tour durch die Städte und die Stadtteile.