Eingetretene Wohnungstür

HÖCHSTADT - Ein 29-Jähriger aus Erlangen hat nach einem Streit in einer Hochstädter Wohnung wutentbrannt eine Tür eingetreten.

Symbolbild Foto: colourbox



Wie es von der Polizei heißt, waren sich in den frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtsfeiertages in einer Höchstadter Wohnung ein 29-jähriger Erlanger und seine Bekannte in die Haare geraten.

Als der alkoholisierte Mann danach die Wohnung verließ, trat er wutentbrannt mit dem Fuß in der darunter liegenden Wohnung ein Loch in die Wohnungstür.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte er das Gebäude schon verlassen. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

