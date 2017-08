Ein idyllischer See dazu hippe Elektro- und Housemusik. Was gibt es Entspannteres an einem Samstagabend? Unter dem Motto "Ein Tag am See" legten am Dechsendorfer Weiher bekannte nationale sowie internationale DJs wie Burak Yeter, Tom Novy oder Dj Polique auf. Bei besten Wetter tanzten die Festivalbesucher bis in den Sonnenuntergang hinein. © Harald Sippel