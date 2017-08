Einkaufsbus nach Heßdorf erfreut sich großer Beliebtheit

ERLANGEN - Seit Anfang Mai gibt es in Dechsendorf einen Fahrdienst in das Gewerbegebiet Heßdorf, damit Senioren die Läden zum Einkaufen besser erreichen können. Die Nachbargemeinde hat den Kleinbus für den Probebetrieb zur Verfügung gestellt (wir berichteten). Die Resonanz ist so gut, dass Dechsendorf nun einen eigenen Bus möchte.

Der Heßdorfer Einkaufsbus fährt auch für die Dechsendorfer Bürger ins Gewerbegebiet Heßdorf zum Einkaufen. Wenn er einmal ausfällt fahren Privatleute, wie hier Hubert Malter (2. v. r.), die Bürger mit ihrem Privat-Pkw. © Klaus-Dieter Schreiter



"Der Bedarf für den Fahrdienst ist auf jeden Fall da", stellte der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler während der letzten Ortsbeiratssitzung fest. Der Bus sei immer voll, manchmal habe er sogar zweimal fahren müssen, um die Bürger zum Einkaufen nach Heßdorf zu fahren. Bislang sei der Kleinbus von Heßdorf zwar kostenlos "auf dem kurzen Dienstweg" für den Probebetrieb zur Verfügung gestellt worden, es sei aber davon auszugehen, dass das auf Dauer nicht gehen werde, meinte Essler.

Spontanes Angebot

Zunächst einmal aber wird er bis Oktober jeweils dienstags um zehn Uhr an der Faust-von-Stromberg-Straße Ecke Kleiberstraße starten, durch den ganzen Ort fahren und an neun weiteren Haltestellen Fahrgäste einladen. Um 10.30 Uhr kommt er dann am Rewe-Markt Heßdorf an, um eine Stunde später wieder abzufahren, um die Einkäufer nach Hause zu bringen. Mit Marion Mayer, Hubert Malter und Hilmar Schlereth haben sich drei Fahrer haben sich bereits zur Verfügung gestellt. Eine weitere Fahrerin hat sich während der Ortsbeiratssitzung spontan angeboten.

Als der Bus kürzlich einmal nicht zur Verfügung stand, hatte Hubert Malter die Seniorinnen und Senioren sogar mehrmals mit seinem Privatwagen gefahren, damit sie ihre Einkäufe erledigen können. Es sei "ganz furchtbar, dass Dechsendorf so abgehängt ist", meinte Irmgard Altenburg, die den Fahrdienst regelmäßig zum Einkaufen nutzt. Andere Damen, denen Malter ebenfalls gerade die Einkaufstaschen in den Kofferraum seines Pkw stellt, meinen das auch und sind dankbar, dass sie zumindest einmal pro Woche zum Einkaufszentrum nach Heßdorf kommen können. Die Fahrten sind zwar kostenlos, kleine Spenden zur Unkostendeckung können im Bus aber gegeben werden.

Der Ortsbeirat weiß um die Problematik, hatte bekanntlich bereits vorgeschlagen, dass der Linienbus 202 zwischen Dechsendorf und Heßdorf über den Gewerbepark fährt. Diese Lösung ist, wie bereits berichtet, jedoch abgelehnt worden. Weil Heßdorf den Kleinbus aber voraussichtlich nicht auf Dauer kostenlos ausleihen wird, möchte der Dechsendorfer Ortsbeirat nun einen eigenen Einkaufsbus haben. Der solle, so der Vorschlag, auch andere Erlanger Ortsteile wie Kosbach, Häusling oder Steudach mit anfahren.

Antrag formuliert

Eine entsprechenden Antrag an die Verwaltung hat der Ortsbeirat einstimmig gefasst und erwartet nun Vorschläge aus dem Rathaus, wie das realisiert werden kann. Betreuungsstadtrat Frank Höppel meinte, auch die Einkaufsmärkte in Heßdorf könnten sich an den Kosten beteiligen.

