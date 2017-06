Einkommen in Erlangen wächst stark

ERLANGEN - Die Einkommen in Erlangen liegen deutlich über dem Bundes- und Landesdurchschnitt.

Geld Foto: dpa



Die Deutschen sind in Kauflaune. Sichere Jobs, steigende Löhne und niedrige Öl- und Benzinpreise machen ihnen Lust auf Konsum. Deutschlandweit kletterte das verfügbare Einkommen je Einwohner von 2010 bis 2014 um 9,3 Prozent. Für Erlangen verzeichnet die Statistik im selben Zeitraum einen Anstieg von 12,5 Prozent. Das erreichte Einkommen liegt hier aktuell bei 23 775 Euro und damit über dem Landeswert, den die Statistiker für Bayern mit 23 080 Euro angeben.

Der Blick auf die Jahreszahlen mag irritieren: Sie reichen nur bis 2014. Doch sie sind das aktuellste, was die behördlichen Einkommensdatenbanken hergeben. Dabei gilt es auf die Feinheiten zu achten. Es sind nicht die Einkünfte, die beim Finanzamt versteuert werden, sondern es geht um das "verfügbare Einkommen", nicht zu verwechseln mit Löhnen und Gehältern. Das verfügbare Einkommen ist eine Nettoeinkommensgröße, die sowohl Einkommen aus unselbstständiger Arbeit als auch Einkünfte aus freiberuflicher oder unternehmerischer Tätigkeit sowie Vermögenseinkünfte beinhaltet, so die Erklärung der Statistiker. Hinzu kommen aber auch Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld, Kindergeld und andere staatliche Leistungen. Abgezogen wiederum sind Steuern und Sozialbeiträge. Es ist also das Geld, das Mann und Frau tatsächlich für ihre Bedürfnisse, von der Miete über Kredite, fürs Essen, Kleidung, Urlaub und Sparen ausgeben oder anlegen können.

Deutschland ist freilich nicht gleich Erlangen. Landauf, landab sind die Verhältnisse recht unterschiedlich. Bundesweit lag das verfügbare Einkommen 2014 bei 21 117 Euro, sagen die aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes. In Erlangen lag dieses Einkommen bei 23 775 Euro, also um 2658 Euro höher. Im Jahr 2007 waren es 20 055 Euro gewesen, im Jahr 2010 schon 21 127 Euro. Am meisten Geld stand zuletzt den Bürgern in Heilbronn zur Verfügung, die 41 700 Euro ausgeben konnten. Dahinter folgten die bayerischen Landkreise Starnberg (35 000) und München (30 000). Deutlich weniger Geld in der Tasche hatten demgegenüber die Bürger der nordrhein-westfälischen Stadt

Gelsenkirchen (16 100 Euro), gefolgt von den Städten Halle, Rostock und Leipzig sowie dem Kreis Vorpommern-Greifswald (16 400 bis 16 700 Euro).

