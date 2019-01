Einsatz in Erlangen: Linienbus fängt plötzlich Feuer

ERLANGEN - Ein zwischen Erlangen-Bruck und Buckenhof verkehrender Linienbus hat am Mittwochabend an der Endhaltestelle in Buckenhof Feuer gefangen. Die Wehren aus der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth hatten die Lage aber schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich war es ein Bauteil im Motorraum, das zur starken Rauchentwicklung führte. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Als der Lenker des für die Erlanger Stadtwerke fahrenden Linienbusses der Linie 285 in den Buckenhofer Busbahnhof eingefahren war, drang Rauch aus dem Motorraum. Der Fahrer verständigte sofort die Feuerwehr und schoss laut dem Kreisbrandinspektor Stefan Brunner auch den Inhalt eines Pulverlöschers auf den vermuteten Brandherd. Inzwischen waren auch die Wehren aus Buckenhof, Uttenreuth und Weiher eingetroffen, die die Gefahr endgültig beseitigen konnten. Die Feuerwehr vermutet, dass es wohl ein Bauteil im Motorraum zerrissen hat, was zu starker Rauchentwicklung geführt hatte.

Die Kräfte kühlten den Motorraum mit Löschwasser, aber selbst nach einer halben Stunde zeigte die Wärmebildkamera immer noch 192 Grad Celsius an. Das schnelle und beherzte Eingreifen des Busfahrers hat offenbar größeren Schaden verhindert, der ist aber immer noch erheblich. Der Linienbus, der zwischen Buckenhof und Bruck verkehrt, musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Fahrgäste mussten ihre Fahrt mit dem nächsten Bus antreten.

