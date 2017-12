Einsatz in Erlangen: Weihnachtsbeleuchtung qualmte

Passanten bemerkten den Rauch - Feuerwehr tat sich in der engen Gasse schwer - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Weil eine defekte Weihnachtsbeleuchtung an einem Haus in der Helmstraße am Donnerstagabend mächtig qualmte, musste die Feuerwehr anrücken. Sie konnte die Gefahr schnell beseitigen.

Eine defekte Stromversorgung für die Weihnachtsbeleuchtung an einem Haus in der Helmstraße hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Gefahr war jedoch schnell gebannt. © Klaus-Dieter Schreiter



Eine defekte Stromversorgung für die Weihnachtsbeleuchtung an einem Haus in der Helmstraße hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Gefahr war jedoch schnell gebannt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Rauch auf einem Vordach an der Helmstraße ist der Feuerwehr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr gemeldet worden. Als der Löschzug eintraf, qualmte es auf einem Vordach, über dem zwei Weihnachtssterne an einer Hauswand befestigt waren, erheblich.

Über Leitern stiegen die Kräfte hinauf und entdeckten dort ein Netzgerät, dessen Kunststoffgehäuse bereits durchgeschmort war. Die offenbar defekte Stromversorgung wurde abgeklemmt. Gleichzeitig gingen Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz ausgerüstet in das Gebäude, um auszuschließen, dass sich dort Rauch ausgebreitet hatte, durch den Bewohner gefährdet gewesen wären. Das war aber nicht der Fall. Auch durch die Fenster wurden Räume im Obergeschoss kontrolliert.

Bilderstrecke zum Thema Weihnachtsbeleuchtung in der Erlanger Innenstadt qualmte Aufmerksame Passanten bemerkten die qualmende Beleuchtung an einem Haus in der Helmstraße und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten das defekte Netzteil ab und stellten sicher, dass keiner der Bewohner durch den Rauch gefährdet wurde.



Nach einer halben Stunde konnten Löschzug und Rettungsdienst wieder abrücken. Wenn aufmerksame Passanten den Rauch nicht rechtzeitig entdeckt hätten, hätte durchaus ein offenes Feuer entstehen können.

Bei dem Einsatz zeigte sich einmal mehr, dass die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen und mit der Drehleiter Probleme hat, um schnell in die engen und oft zugeparkten Straßen in der Innenstadt – in diesem Fall in die Helmstraße – zu gelangen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds