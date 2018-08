Einsatz: Unbekannter entfacht Feuer in Erlanger Wald

ERLANGEN - Zu einem recht mysteriösen Einsatz ist die Erlanger Feuerwehr am Freitagabend gerufen worden. Gemeldet worden war, im Wald an der Jungstraße würde es brennen.

Offenbar hat jemand am Freitagabend versucht, im Wald bei Sieglitzhof ein Feuer zu legen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor 20 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf, dass es in Sieglitzhof im Wald zwischen der Jungstraße und der Spardorfer Straße brenne. Ein großes Feuer fanden die Einsatzkräfte dort zwar nicht, aber etwa 20 Meter abseits eines Waldweges züngelten auf dem trockenen Waldboden ein paar kleine Flammen an einer Tanne empor. Die waren schnell gelöscht. Die Wärmebildkamera zeigte jedoch, dass es an einigen Stellen im Waldboden auch noch recht heiß war. Darum wurde die Erde aufgegraben.

Dabei drang den Feuerwehrleuten der Geruch eines Brandbeschleunigers in die Nase. Die Polizei suchte daraufhin die Gegend ab und stellte schnell fest, dass es auch an einer nahen Lichtung stark nach Benzin roch. Dort wurde schließlich ein kleiner Becher gefunden, in dem der Brandbeschleuniger offenbar transportiert worden war.

Es wird vermutet, dass jemand versucht hat, im Wald ein Feuer mit Benzin zu entfachen. Das ist glücklicherweise misslungen, weil ein Passant den Entstehungsbrand rechtzeitig entdeckt hatte und die Feuerwehr schnell zur Stelle war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

