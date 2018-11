Regelrecht gestürmt worden ist der traditionelle Eltersdorfer Queckenmarkt, zeitweise gab es zwischen den Ständen kaum noch ein Durchkommen, und im Zelt, wo Kaffee und Kuchen angeboten wurde, bildeten sich lange Schlangen. Nebenbei wurden auch noch kräftig kleine Geschenke für den weihnachtlichen Gabentisch eingekauft, so dass die Eltersdorfer Queckendamen auch in diesem Jahr wieder mit einem erklecklichen Spendenergebnis rechnen dürfen. © Klaus-Dieter Schreiter

