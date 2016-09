Die Judoka des TV 1848 Erlangen müssen um den Verbleib in der 1. Judo-Bundesliga zittern. Am Samstag unterlag das Team um Mannschaftsführer Heiko Koch dem Judo Club Ettlingen mit 6:8 nach Punkten. Damit müssen die Erlanger bei der Rückrunde in zwei Wochen in der badischen Stadt einen Rückstand von zwei Punkten aufholen.