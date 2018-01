Eisfläche vor Erlanger Schloss lockte Jung und Alt

City-Manager zeigt sich mit Resonanz zufrieden - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Eisbahn auf dem Marktplatz in Erlangen ist abgebaut und der Spaß (leider) vorbei. Der City-Manager zeigt sich mit der Resonanz (wieder) zufrieden.

Die Eisfläche auf dem Erlanger Marktplatz entwickelt sich mehr und mehr zur Erfolgsgeschichte. Auch in der abgelaufenen Saison wurde sie gut angenommen. Nun wurde die Schlittschuhbahn, wie unser Bild zeigt, abgebaut. © Edgar Pfrogner

Die Eisfläche entwickelt sich mehr und mehr zur Erfolgsgeschichte. Auch in dieser Saison ist die Resonanz wieder gut gewesen, freut sich der Geschäftsführer des City-Managements, Christian Frank. "Das Interesse an unserer Eisbahn war auch dieses Mal wieder genauso groß wie im vorigen Jahr", sagt er.

Besonders positiv empfindet der City-Manager, dass die Zahl der Inhaber des ErlangenPass im Vergleich zu 2016/17 zugenommen hat. Besitzer der Karte können, wie Kinder bis sechs Jahre, auf der Bahn kostenlos ihre Runden drehen.

