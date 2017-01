Eisflächen locken in Erlangen ins Freie

Stadt stellt für Schlittschuhfahrer zwei Anlagen bereit - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Ab auf die Erlanger Eisfläche(n): Schlittschuhläufer vergnügen sich schon seit Dienstag an der Theodor-Heuss-Anlage. Nun kommt pünktlich zum verlängerten Wochenende die Lange Zeile hinzu.

Die Eisfläche an der Theodor-Heuss-Anlage ist schon seit Dienstag in Betrieb und wird — wie unser Bild zeigt — auch gerne und gut genutzt. © Foto: Giulia Iannicelli



Die Meteorologen sagen für die nächsten Tage Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt voraus. Das heißt: Höchstwahrscheinlich können Schlittschuhläufer ab dem heutigen Dreikönigstag auch die Fläche an der Langen Zeile nutzen. Die Fläche an der Theodor-Heuss-Anlage steht bereits seit Dienstag für das Wintervergnügen zur Verfügung – und wird gut und gern genutzt. Denn das Sportamt ließ mit Unterstützung der Abteilung Stadtgrün auf Grund der niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen die zwei Spritzeisflächen im Freien anlegen.

Noch bis gestern Abend wurde die Fläche in Sieglitzhof für die Sportler vorbereitet, sagt Christoph Kintopp, Leiter des Sachgebietes Grünflächenunterhalt der Abteilung Stadtgrün. So wird der Boden in mehreren Schichten besprüht bis das Eis eine Dicke von etwa zwei Zentimetern erreicht. Außerdem kontrollieren Mitarbeiter die Fläche in den nächsten Tagen regelmäßig nach Unebenheiten. Dort, wo es eine etwas heikle Stelle im Eis gibt, bringen Kintopp und seine Kollegen — wie auf der Theodor-Heuss-Anlage — ein Warnschild an.

Darüber hinaus solle man gegenüber anderen auf der Eisfläche Rücksicht nehmen, sagt der Experte. An beiden Orten gibt es bis etwa 22 Uhr eine ausreichende Beleuchtung, so dass auch noch in den Abendstunden Schlittschuhlaufen möglich ist.

Besonders vorsichtig muss man beim Betreten zugefrorener Weiher sein. Darauf weist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLGR) hin.

Demnach sollte man sich vergewissern, dass das Eis wirklich trägt und dabei bedenken, dass eine Eisfläche auch unterschiedliche Stärken haben kann. Zudem sollte niemand alleine aufs Eis gehen, rät die DLGR

