Elena Behr bleibt Christkind in Eckental

Himmlisches Ehrenamt bereits zum zweiten Mal übernommen - vor 44 Minuten

ECKENTAL - Jetzt ist es offiziell: Der Name des Eckentaler Christkinds 2017 lautet erneut Elena Behr.

Elena Behr, hier bei einem Auftritt 2016, mit Bürgermeisterin Ilse Dölle, umringt von Kindern. © Scott Johnston



Gemeinsam mit ihrer Schwester Annika, die das Christkind auf seinen Terminen auch im zweiten Amtsjahr begleiten wird, wurde Elena Behr durch Bürgermeisterin Ilse Dölle offiziell ins Amt gehoben: "Ich freue mich so sehr, dass wir auch in diesem Jahr mit Elena unsere liebgewonnene Tradition eines Eckentaler Christkindes fortsetzen können", so das Gemeindeoberhaupt.

Die inzwischen 19-Jährige Elena hat ihr Abi in der Tasche und ihr Studium aufgenommen. Daher hatte sie zunächst gezögert, das himmlische Ehrenamt ein weiteres Jahr zu übernehmen. Letztlich war jedoch die Freude am Amt des Christkinds, die sie im ersten Jahr erfahren durfte, ausschlaggebend.

In ihrer kostbaren Freizeit musiziert Elena nach wie vor gerne, spielt seit 11 Jahren Klavier, seit 9 Jahren Saxofon und ist auch in der Jugendkapelle Markt Eckental aktiv. Außerdem unterstützt sie die Konfirmandenarbeit der Kirchengemeinde Eschenau seit einigen Jahren. Die frisch gebackene Lehramtsstudentin freut sich sehr auf die Weihnachtszeit und auf die Termine als Christkind.

Wer das Christkind für seine Weihnachtsfeier buchen möchte, wende sich per Mail an christkind@eckental.de

