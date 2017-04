Eliezer aus Kenia erhält in Erlangen Herzklappe

Aktion "Kinderherz-OP" rettet zehn Monate altem Jungen das Leben - 14.04.2017 11:15 Uhr

ERLANGEN - In der Kinderkardiologie konnte dem kleinen Eliezer Kiptoo aus Kenia das Leben gerettet werden. Der zehn Monate alte Junge leidet an einem schweren Herzfehler, der in der Kinderherzchirurgie operiert wurde. Die Schreiber-Stiftung trug die Kosten des Eingriffs.

Eliezer mit seinen Eltern und Prof. Sven Dittrich, dem Leiter der Kinderkardiologischen Abteilung der Uniklinik, nach der erfolgreichen Operation. Foto: Harald Sippel



Mit einem Gewicht von knapp über vier Kilogramm wurde Eliezer Kiptoo im Alter von zehn Monaten nach Deutschland gebracht. Ein Gewicht, das für ein Neugeborenes normal ist, nicht jedoch im Alter von fast einem Jahr. "Erschrocken" seien sie bei der ersten Untersuchung gewesen, erklärte Prof. Sven Dittrich, Leiter der Kinderkardiologischen Abteilung.

Man habe am Gewicht gemerkt, wie viel in der bisherigen körperlichen Entwicklung des Kindes auf der Strecke geblieben sei. Das habe den Eingriff umso schwieriger gemacht. "Die Operation hat daher großes chirurgisches Können erfordert", führt Dittrich weiter aus und verweist auf den zuständigen Leiter der Kinderherzchirurgie, Prof. Robert Cesnjevar, der die Operation durchführte. Die Sterblichkeitsrate bei dieser Art von Eingriff liege bei 20 Prozent.

Die Operation zur Korrektur des Herzfehlers verlief dann normal. Eliezer wurde eine biologische Herzklappe eingesetzt, außerdem wurde der Aortenbogen erweitert. "Eine Nebenwirkung solcher Operationen kann Heiserkeit sein, unter der er offensichtlich nicht leidet", erklärt Cesnjevar schmunzelnd, während

Das höchste Risiko bestehe nun in einer Infektion, weswegen er regelmäßig zur Endokarditis-Prophylaxe müsse. Die Nachsorge könne er auch zu Hause machen lassen, Eliezer und seine Eltern dürfen also Mitte April die Heimreise antreten.

Allerdings wird der Junge sich noch einmal einer Operation unterziehen müssen: "Da die biologische Herzklappe nicht mitwächst, muss in ein paar Jahren eine Folgeoperation gemacht werden. Für diese fühlen wir uns dann auch zuständig", versichert Dittrich.

Ellen Schreiber erfuhr Ende 2016 über Eliezers Onkel, der in Reutlingen wohnt, vom Schicksal des Jungen. Er ist nicht der erste junge Herzpatient, dessen Behandlung die Stiftung finanziert. Schon vor zwei Jahren hatte sie die Herzoperation eines ihr bekannten algerischen Jungen organisiert.

"Wir sind sehr froh, dass die Schreiber-Stiftung sich kurz vor Weihnachten entschloss, die Kosten zu übernehmen", freut sich Dittrich. Es sei immer schwer kalkulierbar, wie viel der Krankenhausaufenthalt am Ende kostet. "Umso erfreulicher ist es, dass auch viele kleine Spenden durch Schulklassen oder Kindergärten eingehen, die hierbei honoriert werden sollen".

Die Aktion "Kinderherz-OP" ist eine Initiative der Kinderkardiologischen und Kinderherzchirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums, deren Ziel es ist, schwer herzkranke und bedürftige Kindern aus dem Ausland zu heilen. Seit Bestehen der Aktion konnte bereits mehr als 30 Patienten geholfen werden.

Um die Hilfsaktion auch zukünftig erfolgreich weiterführen zu können, erbitten die Organisatoren Spenden auf das Konto "Kinderherz-OP", IBAN: DE11 7635 0000 0000 0007 70, BIC: BYLADEM1ERH, Sparkasse Erlangen, Stichwort "Kinderherz-OP"

