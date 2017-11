Eltersdorf begleitet das Unglück auch im Derby

Der Aufsteiger unterliegt unterliegt in der Handball-BOL Bruck mit 16:20 - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Beinahe hätte sich die Eltersdorfer Handballerinnen im Derby beim TV 61 Bruck belohnt: Ihr Trainer sah die "beste Saisonleistung" seiner Mannschaft. Dennoch verlor der BOL–Aufsteiger mit 16:20.

Sie kämpfen: Doch auch im Derby gegen den TV Bruck (im Tor Dijana Wessendorf) verliert der SC Eltersdorf. © Foto: Andre De Geare



Die Handballerinnen des SC Eltersdorf hatten alles richtig gemacht, bis zur 44. Minute lagen sie vorn – in diesem so wichtigen Spiel, in diesem Derby, in dem die "Leistung noch einmal zehn bis zwanzig Prozent höher ist", wie SCE-Trainer Michael Gläßel sagt. Doch dann verletzte sich Lydie Menden – und die Partie ging verloren.

"Die letzten zehn Minuten war die Luft raus", sagt Gläßel. Denn wieder war eine Stammspielerin ausgefallen, nicht zum ersten Mal. "Von den ersten Sechs der Aufstiegsmannschaft fehlen fünf, verletzt, schwanger oder im Auslandssemester." Die Eltersdorfer mussten neue Spielerinnen integrieren, viele kamen aus Tennenlohe. Eine davon, nämlich Lydie Menden, hat es nun auch erwischt.

"Wir wussten, dass es schwer werden würde", sagt der Trainer. Eltersdorf ist in drei Jahren zweimal aufgestiegen. "Es ist ein Testjahr in der BOL. Wenn es nicht klappt, gehen wir halt wieder runter. Aber wir wollen drin bleiben, wir kämpfen dafür." Erst nach Weihnachten kehren einige Stammspielerinnen zurück. "Bis dahin könnte es schon zu spät sein." Aktuell ist Eltersdorf Tabellenletzter, mit nur einem Sieg, das 16:20 in Bruck war die zehnte Niederlage im elften Spiel.

"Wir probieren es"

"Das Spiel war auf einem guten Niveau und fair", sagt Gläßel. "Die Mannschaften kennen sich, es wurde hart um den Ball gekämpft." Auch wenn Bruck am Ende verdient gewonnen hat, hadert der SCE–Trainer mit den Schiedsrichter-Entscheidungen. "10:1 Siebenmeter, da stimmt das Maß nicht." Neun Siebenmeter haben die Bruckerinnen verwandelt, auch das half beim Heimsieg.

Entmutigen lassen sich die Eltersdorferinnen dadurch nicht. "Gott sei dank: Es sind nicht alle down. Wir probieren es in jedem Spiel neu. Wir sind auf dem richtigen Weg." Es gab auch knappe Niederlagen, Spiele, die mit einem breiteren Kader anders hätten ausgehen können. Und vielleicht ist es ja doch nicht zu spät, wenn die Verletzten zurück sind.

TV Bruck: Wessendorf, Reinhold, Bickert (2), Gillmann, Pribylla (1), Höllrigl (3), Seifert (3/1), Wolf (6/5), Liebhäußer, Reinhard, Turek (3/2), Stenzel (1), Stark (1/1).

SC Eltersdorf: Nakladal, Reuter (1), Schreiber (1), Trapper (2), Scheday (1), Gleixner (1), Uhsemann, Lang, Dreyer, Menden (2/1), Liebl (2), Doerk, Dennerlein (6), Brosig.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail