Eltersdorfer Kirchweihumzug lüftet viele Geheimnisse

ERLANGEN - Die 540. Eltersdorfer Egidienkirchweih hat auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Besucher in den Vorort gelockt. Einer der Höhepunkte ist der traditionelle Kirchweihumzug durch den Ort gewesen, an dem knapp 50 Themenwagen und Fußgruppen sowie drei Kapellen teilgenommen haben.

An die zehntausend Menschen standen trotz anfänglichem Regen wieder an den Eltersdorfer Straßen, um beim Kirchweihumzug dabei zu sein und den Gruppen und Themenwagen zuzuwinken. Fotos: Klaus-Dieter Schreiter



Die Erlanger Vororte sind ja eher beschaulich und man könnte meinen, dort ist das ganz Jahr über nichts los. Die Eltersdorfer Kirchweihburchen aber wissen es besser und haben viele lustige und auch weniger lustige Begebenheiten aus ihrem Dorf und aus den Nachbardörfern erfahren und sie gebührend aufgespießt. Darum mussten auch die Burschen aus Bruck dran glauben, die ihren Baum nur mit Hilfe von Feuerwehr und Kran aufgestellt bekamen. „Physik für Anfänger“ haben die Eltersdorfer Burschen ihren Freunden aus Bruck empfohlen und auf ihrem Wagen sogar einen (kleinen) Baum mit gefahren, den sie heben und senken konnten. Die Brucker Jugend revanchierte sich mit einem eigenen Wagen, auf dem sie mit den EN hart ins Gericht gingen, weil die ihr Missgeschick öffentlich gemacht hatten. Auch die Burschen aus Tennenlohe bekamen ihr Fett weg, hatten sie doch eine 140 Jahre alte Tanne anstatt einer Fichte gefällt.

Die „Alten Esel“ waren mit sechs Gruppen und Themenwagen in dem Umzug dabei. Einige hatten sich, weil sie einen Ausflug nach Berlin gemacht hatten, in alte Berliner Polizeiuniformen mit Pickelhaube geschmissen. Eltersdorfer Kinder waren ebenfalls in dem Umzug unterwegs und liefen selbst so weit sie die Füße trugen oder ließen sich mit Schnuller und Nuckelflasche chauffieren.



Ebenfalls öffentlich gemacht wurde der „Wettskandal“ beim SC Eltersdorf. Einer seiner Spieler hatte offensichtlich auf seine eigene Partie gewettet — und wurde vom Bayerischen Fußballverband sogleich für lange Zeit gesperrt. Die meisten Themen hatten naturgemäß die Eltersdorfer Kirchweihburschen um Michael Stutz aufgegriffen, machen sie sich doch das ganze Jahr über Gedanken darüber. Fleißig waren aber auch die „Alten Esel“, die von MdB Stefan Müller nach Berlin eingeladen waren und dort allerhand erlebt hatten. Neben einer Spreefahrt, die sie in dem Kirchweihumzug fantasievoll darstellten, zeigten sie auch die „Geldvernichtungsmaschine“ Berliner Flughafen. Dafür hatten sie eine Körnerputzmaschine organisiert, mit der sie Spielgeld auf der Straße verteilten.

Auch andere Eltersdorfer Vereine engagierten sich in dem Umzug, so unter anderem die Damen vom Queckenmarkt, die eine nostalgische Küche zum Plätzchenbacken auf ihren Wagen verfrachtet hatten, und der SC Eltersdorf. Der hatte zahlreiche Jugendliche und auch die Bayernligamannschaft durch die Straßen laufen lassen. Trainer und Abteilungsleiter aber fuhren lieber im Cabrio durch die Menge. Erstmals mit dabei waren die Eltersdorfer Schützen mit ihren Majestäten. An den Straßenrändern erfreuten sich trotz anfänglichem Regen wieder an die zehntausend Menschen an dem gut dreißigminütigem

Kirchweihspektakel.

