Eltersdorfer Musiker feiern drei Tage lang

Konzerte, Umzüge und viele Gäste: Ein Veranstaltungsreigen zum 50. Vereinsjubiläum - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Der Musikverein Eltersdorf (MVE) wird 50 Jahre alt und feiert gleich drei Tage lang dieses runde Jubiläum: Vom 16. bis 18. Juni steht ein wahrer Veranstaltungsreigen an.

Die Vorfreude steigt: Der Musikverein Eltersdorf gestaltet ein Festwochenende. © Foto: privat



Vor 50 Jahren hatten die Gründungsmitglieder des Musikvereins Eltersdorf folgende Gedanken: "Wir wollen die Jugend musikalisch fördern und fordern, die Kultur unserer Heimat pflegen und jungen Menschen in einer Gemeinschaft die Gelegenheit geben, sich in ihr positiv zu entfalten und Freunde zu finden." Diese Grundsätze gelten bis heute. Aktuell hat der Musikverein Eltersdorf fast 500 aktive und passive Mitglieder.

Das Jubiläum wird nun mit einem großen Festwochenende vom 16. bis 18. Juni mit einem Kreismusikfest gefeiert. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit dem Jubiläumskonzert in der Ladeshalle. Das sehr abwechslungsreiche Programm des MVE wird erweitert um die Beiträge des Walter-Rein-Chores und der extra zu diesem Anlass angereisten Partnerkapelle aus Alta Badia. Im Foyer spielen bereits ab 17 Uhr der Musikverein Erlangen-Büchenbach und der Stadtspielmannszug SpVgg Erlangen. Bei der "After-Show-Party" treten "Jump5" und die "Rockabillies" auf (Karten u.a. bei "erlangen ticket" und Lotto Schropp in Eltersdorf).

Am Samstagnachmittag werden bei mehreren Platzkonzerten (13, 15 und 17 Uhr verschiedene Gastkapellen in Eltersdorf aufspielen. Ab 18 Uhr eröffnet "Philharmenka – die Nürnberger Böhmische" mit ihrem einzigartigen Auftritt in Lederhose und Frack einen bunten Abend in der Festhalle (Weinstraße 30) Eltersdorf. Hinzu kommen Einlagen von Eltersdorfer Vereinen und ein lange Tanznacht.

Das Sonntagsprogramm startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Festhalle und anschließendem Frühschoppen mit dem Musikverein 1895 Marktleugast. Beim Festumzug ab 13.30 Uhr durch Eltersdorf mit anschließendem Gemeinschaftschor am Marktplatz feiern alle Vereine und Gastkapellen gemeinsam. Anschließend ziehen Teilnehmer und Besucher des Umzuges zur Festhalle, um das Jubiläum unter den Klängen der Gastkapellen zu beenden.

www.musikverein-eltersdorf.de

