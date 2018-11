Eltersdorfer Queckenmarkt wird Samstag eröffnet

Cinderella mit rosa Röckchen und weihnachtliche Tütchen: Fleißige Hände für einen guten Zweck - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Seit Monaten schon sind die rund 20 Queckenmarktdamen um Gerlinde Merz wieder aktiv, um den schon traditionellen Eltersdorfer Queckenmarkt vorzubereiten. Er findet am 24. November ab 14 Uhr am Gasthaus Rotes Ross statt. Der Reinerlös soll wieder zwei Hilfsprojekten zugute kommen.

Die Queckendamen Erna Klier, Gerlinde Merz und Maja Gnad (v. l.) haben wieder einen Bären des Jahres (vorn Mitte) gebastelt, und Tüten mit selbst Gebackenem gefüllt. © Foto: Schreiter



Die Queckendamen Erna Klier, Gerlinde Merz und Maja Gnad (v. l.) haben wieder einen Bären des Jahres (vorn Mitte) gebastelt, und Tüten mit selbst Gebackenem gefüllt. Foto: Foto: Schreiter



Ganz traditionell wird es auch in diesem Jahr auf dem Eltersdorfer Queckenmarkt wieder einen Bären des Jahres geben. Dieses Mal heißt er "Cinderella", hat ein rosafarbenes Röckchen an, eine glitzernde Kette um den Hals und ein Schleifchen im Ohr. Wie immer ist die Auflage auf fünf Stück limitiert. Die sind erfahrungsgemäß schnell weg, aber auch die anderen 80 Bärchen, die von acht Eltersdorfer Frauen in Handarbeit hergestellt wurden, werden nicht lange in dem Bärenhaus stehen, das die Eltersdorfer Männer selbst gebaut haben. Es gibt inzwischen schon Sammler, die extra zum Queckenmarkt kommen, nur um eines dieser drolligen Geschöpfe zu ergattern.

Mit dem Bärenbasteln hatten die Frauen bereits im Februar begonnen, die Quecken-Bäckerei ist seit Anfang Oktober in Betrieb. Unter anderem haben die rund ein Dutzend Eltersdorfer "Queckenbäckerinnen" 80 Kilogramm Butter, 60 Kilogramm Zucker, 250 Kilogramm Mehl und 600 Eier verarbeitet, und auch noch 20 Gläser Marmeladen, 25 Kilogramm Mandeln, 15 Kilogramm Marzipan und 50 Kilogramm Schokoguss verwendet, um das Gebäck zu verzieren. Die leckeren Plätzchen und Lebkuchen sind bereits sorgfältig in weihnachtliche Tütchen verpackt worden und werden wie die Bärchen auf einem Stand auf dem Queckenmarkt verkauft.

Dort werden die Damen zusammen mit den "Alten Eseln" auch wieder eine Losbude, einen Glühweinstand und eine Bratwurstbude aufbauen, und ein warmes Zelt gibt es auch. Weil auch viele Hobbykünstler sich gerne auf dem Eltersdorfer Queckenmarkt präsentieren, wird es rund 35 Stände geben. Neben Weihnachtsschmuck und Adventskränzen gibt es Marmeladen, Liköre und Wollsachen, und wer ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, wird auf dem Queckenmarkt bestimmt fündig werden. Der Nikolaus hat sich ebenfalls wieder angekündigt, und Posaunenchor, Männergesangverein und Musikverein wollen für die musikalische Umrahmung sorgen.

Markt seit 1996

Die feierliche Eröffnung des 23. Eltersdorfer Queckenmarktes findet am Samstag, 24. November, um 14 Uhr statt, anschließend können die Besucher sechs Stunden lang in weihnachtlichem Ambiente flanieren und sich den Duft von Glühwein und Plätzchen um die Nase wehen lassen.

Den Queckenmarkt gibt es bereits seit 1996. Ins Leben gerufen hatten ihn die Eltersdorfer Frauen um Gerlinde Merz, Irmgard Bankel und Erna Klier, um mit dem Erlös überall dort zu helfen wo "Not am Mann" ist.

Im letzten Jahr kamen stolze 22 300 Euro zusammen, insgesamt konnten schon 279 000 Euro an verschiedene Projekte gespendet werden. In diesem Jahr sollen die "Ingenieure ohne Grenzen" und ihr Wiederaufbauprojekt in Nepal, sowie die "Dipfighter" unterstützt werden, die den Kampf gegen Gehirntumore bei Kindern aufgenommen haben.

kds