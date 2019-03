Eltersdorfer Unterführung bleibt Problemfall

ERLANGEN - Zwei Jahre lang hatten die Eltersdorfer darauf gewartet, dass die Fahrbahn in der Bahnunterführung Weinstraße ordentlich her- gerichtet wird. Nun ist das passiert, aber viel besser geworden ist es nicht. Und es gibt weitere Probleme an der S-Bahn-Station.

In der Bahnunterführung Weinstraße steht auf der Fahrbahn Wasser, obwohl es gar nicht geregnet hat. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Fahrbahndecke in der Bahnunterführung direkt vor dem Zugang zum Mittelbahnsteig war zwei Jahre lang in denkbar schlechtem Zustand. Sie hatte unter den Bauarbeiten gelitten und sollte von der Bahn eigentlich gleich wieder hergestellt werden. Die Fertigstellung war bereits für Anfang August 2017 vorgesehen. Passiert war aber erst einmal nichts, bis die Bahn der Stadt dann Pläne für die Sanierung geliefert hat. Die aber waren offenbar nicht zu gebrauchen.

Neue Pläne gab es dann im letzten Jahr. Die wurden auch umgesetzt, dafür war die Unterführung wochenlang gesperrt. Nun ist die Straße wieder glatt und eben. Doch nun tut sich ein anderes Problem auf: In der Unterführung steht ständig Wasser, selbst wenn es gar nicht geregnet hat. Das Tiefbauamt habe versichert, dass es an dem Problem arbeite, verkündete der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Appelt während der jüngsten Sitzung seines Gremiums. Nun gehe es nicht darum, dass es ziemlich spritzt, wenn die Autos hindurch fahren, meinte ein Bürger. Bei Frost bilde sich dort auch gefährliches Glatteis, hat er festgestellt. "Hohe Priorität" habe das Tiefbauamt diesem "Großprojekt" darum auch eingeräumt, versicherte Appelt.

Immerhin scheint es eine Hebeanlage in der Unterführung zu geben, die das Regenwasser aus der Unterführung pumpen soll. So ganz aber scheint die nicht zu funktionieren, denn auch bei Starkregen sammelt sich dort immer wieder das Wasser. Wo das Nass herkommt, das auch bei Trockenheit in der Unterführung steht, muss noch ergründet werden.

Radstellplätze fehlen noch

Auch die geplanten 100 Fahrradabstellplätze würden noch fehlen, wurde während der Ortsbeiratssitzung beklagt. Darum stellen die Pedalritter ihre Stahlrösser auch im Zugang zum Mittelbahnsteig ab, so dass Treppe und Aufzug teilweise zugeparkt sind. Mit Kinderwagen oder Rollator ist dort oftmals kein Durchkommen. Es wird aber offenbar erst weiter gebaut, wenn auch der Südzugang zum Bahnsteig realisiert wird. Der kommt jedoch erst, wenn die Gleisführung so geändert worden ist, dass auch der neue Mittelbahnsteig von der S-Bahn angefahren werden kann. Der dafür notwendige Vertrag zwischen Bahn und Verkehrsministerium für Kostenübernahme und Umplanung solle in diesem Monat unterzeichnet werden, verkündete Wolfgang Appelt. Wann dann aber der Eltersdorfer S-Bahn-Halt endgültig komplett fertig ist, kann niemand vorhersagen.

