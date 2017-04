EN-Debatte zu "Erbas Erbe"

Veranstaltung am 25. April im E-Werk informiert zum Bürgerentscheid - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Sanierung oder Neubau? Die Bürger stimmen am 7. Mai über die Zukunft der Erba-Siedlung ab. Wir liefern für die Entscheidung die notwendigen Informationen — und laden am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, zu einer EN-Podiumsrunde ins Erlanger E-Werk.

Die Nachverdichtungspläne der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau in der Erba-Siedlung haben zu Protesten geführt. Dort sollen mehrere Gebäude abgerissen und durch neue größere Anlagen ersetzt werden. Mit dieser Maßnahme werde dringend benötigter Wohnraum für sozial schwächer gestellte Familien geschaffen, sagen Stadt und Gewobau. Zudem würden sich die Mieten bei einer Sanierung erhöhen.

Die Abriss-Gegner hingegen glauben, bei einem Neubau könnte das Viertel sein "gewachsenes Ambiente" verlieren und verweisen auf die Bedeutung der aus den 1930ern stammenden Häuser. Aber sind die Anlagen wirklich historisch, und wie kommt die Gewobau zu ihren Prognosen?

Bilderstrecke zum Thema

Die Erba-Siedlung ist in Erlangen das älteste erhaltene Beispiel für den sozialen Wohnungsbau. Die Baumwollspinnerei (später ERBA AG) erbaute die Arbeiterkolonie gegenüber der Fabrik an der Äußeren Brucker Straße, am Erlanger Weg und an der Rheinstraße. Die 14 Mehrfamilienhäuser wurden in den 90er Jahren saniert. In den 30er und 60er Jahren errichtete die ERBA weitere Häuser für Arbeiter und Angestellte an der Äußeren Brucker Straße (Quelle: Erlanger Stadtlexikon).