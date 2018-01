EN-Redakteurin gibt Tipps für Ihren Super Bowl

ERLANGEN - Sie haben für Sonntagabend noch nichts geplant? Kein Bier kalt gestellt? Kein riesiges Fernsehgerät gekauft? Keine Chicken Wings im Gefrierfach? Wirklich nicht? Dann können Sie, liebe User, sich glücklich schätzen. Denn wir bereiten Sie vor auf Ihre Super-Bowl-Party.

Wer jubelt Sonntagnacht: Corey Graham von den Eagles (im Bild) oder doch der große Favorit, die New England Patriots? © dpa



Beim größten Sport-Event des Planeten geht es natürlich nicht nur um American Football. Es geht um die Show. Und ums Essen. Kaufen Sie ausreichend ein. Denn eines verspreche ich Ihnen: Die Nacht ist lang.

Sie starten natürlich nicht erst beim Kickoff um 0.30 Uhr. Sie beginnen am frühen Abend mit Winter-Grillen und Burger-Party, gefolgt von Kuchen in Football-Form, Hot Dogs als Appetizer zum heroischen Football-Film (An jedem verdammten Sonntag), Chicken Wings in der Halbzeit-Pause. Bier, Energy-Drinks und Chips.

Gegen 3.30 Uhr verteilen Sie Decken an die Frauen, die ihren Schatz ja unbedingt begleiten, aber eigentlich nur Justin Timberlake sehen wollten. Die Football-Nerds sollten jetzt nicht mehr gestört werden. Beginnen die letzten Sekunden, lassen die den Fans unter Ihren Freunden Platz zum Jubeln. Und, ach ja, nehmen Sie Montag frei.

Und falls Sie eine eigene Party zu stressig finden, haben wir hier einen weiteren Tipp: Schauen Sie den Super Bowl einfach im Kino!

Das CineStar in Erlangen überträgt den Super Bowl live (Sonntag, ab 22.40 Uhr). Dafür verlosen wir 5 Tickets plus Popcorn und 0,5 l-Getränk. Wer gewinnen will, schreibt bis Donnerstag, 1. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion-erlangen@pressenetz.de (Stichwort: SuperBowl). Teilnahme ab 18 Jahren.

