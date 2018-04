EN-Stammtisch im E-Werk Erlangen

Brezen, Musik, Gespräche: "Mein Freund der Baum" als Thema - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Mein Freund der Baum? Erlangen zwischen Nachverdichtung und Urban Gardening": Am Sonntag, 22. April, findet ab 11 Uhr im E-Werk wieder ein "EN-Stammtisch mit Musik" statt.

"Am Brunnen vor dem Thore/ Da steht ein Lindenbaum/ Ich träumt’ in seinem Schatten/ So manchen süßen Traum./ Ich schnitt in seine Rinde/ So manches liebe Wort;/ Es zog in Freud und Leide/ Zu ihm mich immer fort. . ." Bäume haben Menschen schon immer fasziniert und inspiriert – so wie den Dichter Wilhelm Müller, der 1823 seine berühmten Zeilen veröffentlichte, die nicht zuletzt durch Franz Schuberts Vertonung unsterblich wurden.

Der nächste "EN-Stammtisch mit Musik" am kommenden Sonntag beschäftigt sich in angeregter Gesprächsrunde mit der Bedeutung von Bäumen in der heutigen Zeit, mit unserem Umgang mit der Natur im Allgemeinen und mit dem Versuch, einen gesunden und attraktiven Lebensraum selbst in einer boomenden Großstadt wie Erlangen zu erzeugen.

Bauen und Urban Gardening

Baum © dpa



Das Motto lautet "Mein Freund der Baum? Erlangen zwischen Nachverdichtung und Urban Gardening", die Gäste sind diesmal Susanne Lender-Cassens (Bürgermeisterin der Stadt Erlangen und Referentin für Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport und Soziokultur), CSU-Stadtrat Jörg Volleth, Herbert Fuehr (Journalist und Vorsitzender der Kreisgruppe des Bund Naturschutz) und der Holzbildhauer Stefan R. Schnetz. Es moderieren EN-Redaktionsleiter Markus Hörath und EN-Kulturredakteur Stefan Mößler-Rademacher.

Zwischen 11 und 12.30 Uhr wird am Sonntag, 22. April, in der E-Werk-Kellerbühne (bei schönem Wetter im E-Werk-Garten) locker und entspannt über dieses aktuelle Themen geredet. Auch für eine musikalische Umrahmung durch bekannte Musiker der Region ist gesorgt. Darum kümmern sich David Saam, der mit dem Bamberger "Kellerkommando" und dem "Anti-Stadl" seit Jahren für die Fusion von fränkischer Volksmusik mit Klängen aus aller Welt sorgt, und seine Mitstreiter.

Natürlich werden Weißwürste und Brezeln angeboten. Der Eintritt ist frei.

