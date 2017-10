EN-Talk: Ist eine Neugründung in Nürnberg eine Uni zu viel?

Spannende Diskussion rund um die Universität am 16. Oktober 2017 - 08.10.2017 19:00 Uhr

ERLANGEN - Unter dem Titel "Eine Uni zu viel? Macht eine Neugründung in Nürnberg Sinn?" diskutieren drei hochkarätige Gäste am Montag, 16. Oktober, beim EN-Talk im Katharinensaal am Bohlenplatz mit den Chefredakteuren dieser Zeitung.

Bilderstrecke zum Thema Die FAU feiert goldene Hochzeit Vor 50 Jahren wurde die WiSo Nürnberg in die FAU eingegliedert und verhalf Nürnberg damit nach anderthalb Jahrhunderten erneut zum Titel Universitätsstadt. Seitdem heißt die FAU auch Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und befindet sich an zwei Standorten.



Unter allen deutschen Großstädten über 500.000 Einwohnern gibt es nur eine einzige ohne eigenständige Universität: Nürnberg. Da mag es gerecht sein, dass nun auch Nürnberg eine Uni bekommt?

Nun ja, rund 20.000 Studenten leben ja bereits in Nürnberg, an der Technischen Hochschule, der WiSo, der Evangelischen Fachhochschule oder der Hochschule für Musik. Dazu kommen noch die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die zumindest teilweise an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät an der Regensburger Straße studieren. Bis zu 6000 weitere sollen auf dem neuen Campus dazukommen. Den würde der Freistaat finanzieren – somit also ist das Projekt aus Nürnberger Sicht nahezu ideal.

Die Konkurrenz in Bildung und Wissenschaft dürfte aber für die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Erlangen nicht gerade Jubelschreie hervorrufen?

Die Chefredakteure dieser Zeitung, Alexander Jungkunz und Michael Husarek, diskutieren am Montag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr im Katharinensaal im Kreuz + Quer-Haus der Kirche, Erlangen, Bohlenplatz 1, mit drei hochkarätigen Gesprächspartnern den geplanten Uni-Neubau samt aller Aspekte: Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der FAU, Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, sowie Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern.

Der Eintritt beträgt 7 Euro, mit ZAC-Rabatt 5 Euro. Karten sind erhältlich in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten, Hauptstraße 38.

en