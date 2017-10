EN verlosen Karten für "Kings of Floyd" in Erlangen

Band erinnert an die Musik der Kult-Gruppe "Pink Floyd" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Tribut an eine Kult-Gruppe: Die Formation "Kings of Floyd" präsentiert am Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr im Erlanger E-Werk-Saal die Musik von "Pink Floyd". Die EN verlosen dazu 5x2 Eintrittskarten.

Musik und Atmosphäre: Szene aus einer „Kings of Floyd“-Inszenierung. © Thomas M. Weber



"Kings of Floyd" wurde im Dezember 2011 als Tribut an eine der größten Rock-Bands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für "Pink Floyd" war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen in ganz Deutschland auf allen möglichen Bühnen und Festivals.

In einer Live-Inszenierung bietet die Band eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von "Pink Floyd": Die geht von "Meddle" (1971) über "Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975) und "Animals" (1977) bis zu "The Wall" (1979).

Wer gewinnen möchte, mailt "Verlosung: Pink Floyd" an redaktion-erlangen@pressenetz.de (die Gewinner werden verständigt).

