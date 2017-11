Endspurt beim Umbau des Manhattan-Kinos in Erlangen

Eröffnung für den 15. Dezember geplant: "Bin sicher, dass wir es schaffen werden" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Hurtig, hurtig: Am 15. Dezember will CineCitta-Chef Wolfram Weber sein neues Manhattan Deluxe-Kino eröffnen. Zwei Wochen zuvor ist das ehemalige Programmkino noch eine einzige große Baustelle.

„Nächste Woche fällt die Entscheidung“: Wolfram Weber auf der Manhattan-Baustelle. © Foto: Berny Meyer



Es ist laut, streckenweise höllisch laut. Laut, staubig und dreckig: Arbeiter aller denkbaren Gewerke legen derzeit kräftigst Hand an, um das Haus fit und funktionstüchtig zu kriegen, damit am 15. Dezember der neueste Teil der "Star Wars"-Saga über die Leinwände flimmern kann.

Ein Blick auf die Baufortschritte lässt dies bezweifeln. Aber Wolfram Weber ist zuversichtlich: "Ich bin mir zu mehr als 90 Prozent sicher, dass wir es schaffen werden. Nächste Woche fällt die Entscheidung."

Hochtourig geht es in diesen Tagen im Kinokomplex an der Güterhallenstraße zu: Die Fußbodenheizung im Gastronomie-Bereich ist bereits installiert, der Kalziumsulfat-Estrich wird am Freitag aufgetragen. Auch die Möbel sind fertiggestellt. Draußen, im Freien, wird der hofähnliche Zugang zum Kino in den nächsten Tagen noch gepflastert. Im Foyer ist die Rampe, die zu den Sälen 1 und 3 führt, gebaut, später folgt noch das gläserne Geländer. Am Montag erhält der Eingangsbereich seine Glasfassade. "Das wird hier alles mal Lounge-Charakter haben", sagt Wolfram Weber. Jetzt noch kaum vorstellbar.

Angespannte Betriebsamkeit auch in den drei Kinosälen: Ins Kino 2 im Untergeschoss steigt man jetzt noch länger hinab, denn es wurde tiefergelegt, um Raum für eine große Leinwand zu schaffen. Die großen Dolby-Atmos-Lautsprecher werden gerade an den Decken installiert, aber noch fehlen die notwendigen Akustikplatten an den Wänden, die Wandbespannungen und natürlich überhaupt die neuen Sessel.

Nahezu zwangsläufig logisch ist der Umstand, dass die zu Beginn für den Umbau veranschlagten 900 000 Euro Makulatur sind. "Wir haben natürlich noch nicht alles ausgerechnet, aber wir kommen wahrscheinlich über eine Million", erklärt Weber. Einen Mix aus Blockbustern, Familien- und Arthouse-Filmen will Weber im "Manhattan Deluxe Premiumkino" anbieten.

Ab dem 15. Dezember – oder zwangsweise etwas später. "Aber", so wiederholt der Kino-Mogul seine Aussage aus der Zeit des Baubeginns, "ich bin gnadenloser Optimist."

mko