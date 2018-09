Endspurt in Erlangens Freibädern nach Super-Sommer

Die Betreiber freuen sich über gute Zahlen - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Über zu wenig Sommer, Sonne, Sonnenschein konnten sich die Erlanger Freibäder ganz sicher nicht beschweren. Doch so langsam neigt sich auch diese Saison dem Ende.

In den beiden Erlanger Freibädern (unser Bild ist im Westbad aufgenommen) konnten die Besucher das Wetter so richtig genießen. © Berny Meyer



In den beiden Erlanger Freibädern (unser Bild ist im Westbad aufgenommen) konnten die Besucher das Wetter so richtig genießen. Foto: Berny Meyer



In den Einkaufsläden kann man bereits die ersten Lebkuchen und andere Weihnachtsplätzchen kaufen, und der Kürbis läuft den Kirschen den Rang ab. Nichts desto trotz hat eine Institution des Sommers immer noch geöffnet. Die Rede ist von Erlangens Freibädern. Noch bis zum 10. September, folglich dem letzten Ferientag, können Besucher ihre Bahnen im Außenbereich des Westbades und des Röthelheimbades schwimmen. Bei gutem Wetter, könne man die Saison sogar etwas verlängern, weiß Joseph Dutzel, Betriebsleiter der Bäder der Erlanger Stadtwerke. Dies wäre jedoch nur im Röthelheimbad möglich. Denn im Westbad könne man aus technischen Gründen nur das Hallenbad, oder eben das Freibad betreiben, so Dutzel. Und das Hallenbad würde für den Schulbetrieb gebraucht werden, weshalb Dutzel und sein Team momentan auch mitten in den Reparaturen und Wartungen für die Eröffnung des Hallenbades stecken. Doch bevor es soweit ist, dürfen sich die Betreiber erst einmal über die guten Besucherzahlen freuen. "Wir sind ganz zufrieden", erzählt Dutzel über die sonnenreiche Freibadsaison. "Die Besucherzahlen vom letzten Jahr haben wir bereits jetzt übertroffen", fügt er stolz hinzu. Und auch Matthias Batz, Bereichsleiter für die Bäder der Stadtwerke, scheint mit der diesjährigen Saison mehr als zufrieden zu sein. Er spricht von einer: "Sehr guten und angenehmen Saison."

Die Bäder seien immer gut besucht gewesen, so Batz. Weshalb am Spitzentag im Juli in beiden Bädern bis zu 4500 Badegästen das Weg ins Nass suchten. Auffällig bliebe dabei aber vor allem, dass es fortwährenden Zulauf gegeben haben soll. Denn in vorherigen Saisons hätte es öfter Tage gegeben, an denen extrem viele Menschen in ein Freibad gegangen wären, und andere, an denen kaum jemand gekommen wäre. Das würde natürlich auch an der stringenten Hitze liegen, so Batz. Schließlich habe es kaum Gewitter gegeben.

Und auch ansonsten können sich die beiden nicht über die vergangenen Monate beschweren. Es habe kaum Unfälle gegeben, weder technischer, noch körperlicher Natur. Bienenstiche, Kreislauf-Probleme oder Stürze seien die schlimmsten Unfälle gewesen, erzählen Matthias Batz und Joseph Dutzel. Doch das würde zum normalen Arbeitsalltag gehören. Zudem habe es laut Batz "sehr, sehr wenige Beschwerden gegeben". Das würde vor allem an dem gut geschulten und ausreichend besetztem Personal der Bäder liegen. Joseph Dutzel scheint noch über etwas anderes besonders glücklich zu sein. Denn der Sprungturm des Westbades, scheint vor allem für Jugendliche und Kinder das neue Herzstück zu sein. "Der wird ganz toll angenommen." Das würde vor allem an der besonderen Atmosphäre liegen, schwärmt er. Denn die Kinder und Jugendlichen hätten sich dort immer gegenseitig angefeuert oder ermutigt.

Langsam normalisiert sich der Freibadbetrieb aber wieder etwas. Matthias Batz begründet das mit dem Ende der Schulferien und den Semesterferien. Trotzdem habe das Westbad vor zwei Tagen noch 1500 Besucher verzeichnet.

CELINE KOCH