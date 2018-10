Engagierte Lesepaten sind weiterhin höchst willkommen

Zweite Infoveranstaltung zum Projekt der Bürgerstiftung war großer Erfolg — "Noch ordentlich Luft nach oben"

ERLANGEN - Die Bürgerstiftung Erlangen und Schirmherr Helmut Haberkamm haben sich über die 40 Zuhörer bei der zweiten Infoveranstaltung zum Projekt Lesepaten im Lesecafé gefreut. Und sie rühren weiter die Werbetrommel für das Projekt.

Mundartdichter Helmut Haberkamm (li.) ist Schirmherr des Lesepaten-Projekts der Bürgerstiftung, für das sich Otto Fößel (r.) stark macht. © Foto: H.-J. Krieg



In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Erlangen und dem Bundesverband "MENTOR – Die Leselernhelfer" möchte die Bürgerstiftung verstärkt weitere Lesepaten für die individuelle Leseförderung begeistern.

Ziel ist es, gemeinsam mit lesebegeisterten Ehrenamtlichen Kinder durch individuelle Förderung zu unterstützen und ihre Lese- und Sprachkompetenz zu entwickeln. Otto Fößel von der Bürgerstiftung erklärte bei der Infoveranstaltung, was eine Lesepatenschaft ist, wie die Erfahrungen der ersten Lesepaten waren, was man rechtlich beachten muss und was eine gute, erfolgreiche Lesepatenschaft gelingen lässt.

Nach der Präsentation stand der Organisator den Zuhörern für ihre vielen Fragen zur Verfügung. Es konnten weitere Interessenten für das vom "Sonderfonds für Kinder" geförderte Projekt gewonnen werden. "Der große Zuspruch motiviert uns sehr und ist für die Bildungsstadt Erlangen ein großartiger Erfolg", sagt Otto Fößel.

Der Erlanger Mundartdichter Helmut Haberkamm, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat, ist selbst Lehrer, und aus dieser Erfahrung erklärte er, gewohnt fränkisch, den Zuhörern, wie wichtig das Lesen und das Verstehen von Texten für Kinder ist. "Wir suchen noch weitere Lesepaten und da ist noch ordentlich Luft nach oben", so Haberkamm.

Netzwerk "Mama mia"

Gefördert wird das Projekt vom Sonderfonds für Kinder. Dieser existiert seit 2007 unter dem Dach der Bürgerstiftung und hat das Ziel, benachteiligte Kinder in Erlangen zu unterstützen. Er setzt sich gegen materielle Armut, emotionale Verarmung und Bildungsarmut ein. So unterstützt der Sonderfonds neben dem Projekt Lesepaten unter anderem musisch-kreative Projekte wie Trommelpower oder das Bildungsprojekt zauberhafte Physik sowie ein Sommerferiencamp. Außerdem wird mit Hilfe des Sonderfonds derzeit für Alleinerziehende das Netzwerk "Mama mia" für Randzeitenbetreuung aufgebaut.

Informationen zum Projekt Lesepaten gibt es über Otto Fößel unter der Telefonnummer 0172- 8 61 74 77, Kontakt kann auch per Mail an lesepaten@buergerstiftung-erlangen.de aufgenommen werden. Weitere Infos unter www.buergerstiftung-erlangen.de

en