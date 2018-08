Entspannung in Erlangen mit den Füßen im Sand

"SchlossStrand" auf dem Schlossplatz geht in die letzte Runde — Veranstalter ziehen positive Bilanz - vor 1 Minute

ERLANGEN - Endspurt unter heißer Sonne: Noch zwei Tage ist der "SchlossStrand" auf dem Schlossplatz geöffnet. Die Veranstalter ziehen Bilanz.

Fantastische Stimmung bei wunderbarem Sommerwetter: Der „SchlossStrand“ fungierte als Magnet in der Innenstadt. © Foto: Harald Sippel



ERLANGEN – Seltsam: Der feine Sand fühlt sich relativ fest an, fast schwer, gar nicht staubig. Gräbt man mit dem großen Zeh tiefer, wird’s sogar leicht feucht. Wie ist das möglich, nach Wochen der Hitze, unter deren Einfluss sich der Schlossplatz jeden Tag aufs Neue wie ein Backofen aufheizt? Ganz einfach: Man sitzt direkt neben einer der zahlreichen Bambus-Pflanzen, "und die müssen wir jede Nacht wässern, der Sand drumrum kriegt dann auch gleich was mit ab", erklärt Jan Dinger von der Event-Agentur Dinger+Boubaker, gemeinsam mit dem Erlanger City Management seit fünf Jahren Veranstalterin des fünfwöchigen Open-Air-Ereignisses.

Die Bilanz ist – kaum verwunderlich beim Kaiserwetter der vergangenen Wochen – positiv: Man zeigt sich sehr zufrieden mit der diesjährigen Saison. "Das wunderbare Sommerwetter hat uns großen Zulauf am 1500 Quadratmeter großen Strand beschert und die Stimmung war einfach fantastisch", so Dinger. "Auch die Lounges, die Gruppen und Firmen mieten konnten, waren super belegt. Aber klar ist auch: Ohne Sponsoren wäre ein solches Event nicht zu stemmen."

Die Hitze war aber nicht nur positiv, denn sie sorgte augenfällig für weniger Besucher untertags, "dafür wurde es dann am Abend wieder voll". Die Spaß und Entspannung suchende Menge zur Schließzeit um 22 Uhr wieder vom Strand runterzukriegen, "hat nie ein Problem dargestellt", betont Dinger. "Wir haben einfach die Musik abgestellt, und eine halbe Stunde vorher gab’s nichts mehr zu trinken." Apropos trinken: Bei den anhaltend hohen Temperaturen wurden neben dem Sternla-Bier verstärkt auch die fruchtigen Cocktails nachgefragt, "das Verhältnis Bier – Cocktails war heuer ziemlich ausgeglichen". Das einzige echte Problem stellte allein die Fußball-Weltmeisterschaft dar, denn das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft wurde auch zum größten Strand-Flop: Man hatte 2018 auf den vielfrequentierten, gesponserten Pool des Vorjahres verzichtet, um an dessen Stelle mit einem fünfstelligen Investitionsbetrag eine große, nicht gesponserte LED-Leinwand aufzubauen. Und dann das: Zwei Tage vor Eröffnung des "SchlossStrandes" schied Deutschland aus der Weltmeisterschaft aus. Am Strand wurden daraufhin noch wichtige Begegnungen, wie das Spiel um Platz 3, das Halbfinale und das Finale übertragen. "Viele Franzosen beim Endspiel haben dann wenigstens noch mächtig Stimmung gemacht", sagt Jan Dinger.

Ab Montag wird der "SchlossStrand" abgebaut. Eingeplant sind dafür drei Tage, ein enger Zeitplan, der durch viele routinierte Helfer möglich gemacht wird. Man möchte den Schlossplatz möglichst schnell wieder zur Verfügung stellen. Nach dem Abbau aller Aufbauten und Möbel wird am Mittwoch der Sand abgeholt. "Unsere Partner von ,Sand Körner’ werden den Sand abholen. Aufgrund des Betriebs und des Abbaus ist er

verunreinigt und kann nicht direkt gespendet werden. In einem aufwendigen Verfahren wird der Sand gesiebt und gereinigt und dann eine neue Verwendung für ihn gefunden", so Co-Chefin Ines Boubaker.

Geöffnet ist der "SchlossStrand" heute von 11 bis 23 Uhr sowie morgen von 11 bis 22 Uhr.

mko