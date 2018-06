Epilepsie-Netzwerk in Erlangen droht das Aus

ERLANGEN - Epilepsie ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. 0,5 bis ein Prozent der Bevölkerung leiden unter der Erkrankung, die im Laufe der menschlichen Geschichte viele Namen hatte. "Dämonisches Leiden" ist nur ein Beispiel. Inzwischen ist die Epilepsie längst entdämonisiert. Seit 2013 gibt es im Epilepsiezentrum der neurologischen Klinik der Universität Erlangen (Direktor Prof. Stefan Schwab) ein bewährtes Netzwerk, in dem per Telemedizin Experten Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte beraten. Dieses Netzwerk ist in Gefahr.

Prof. Hajo Hamer, Leiter des Epilepsiezentrums der Neurologischen Klinik der Universität Erlangen, zeigt der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml wie Telemedizin bei epileptischen Krankheitsbildern funktioniert. Foto: Egbert M. Reinhold



"Wenn es jetzt nicht gelingt, die Finanzierung des Projektes mit Hilfe der Krankenkassen zu sichern, müssen wir das Netzwerk Ende des Jahres auflösen", schlägt Prof. Hajo Hamer, Leiter des Epilepsiezentrums, Alarm. Denn in den vergangenen fünf Jahren wurde das Netz mit rund 524 000 Euro vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert.

Diese Förderung des Pilotprojekts läuft aus, bestätigte Gesundheitsministerin und Ärztin Melanie Huml im Gespräch mit Prof. Hamer, Krankenkassen und niedergelassenen Ärzten im Internistischen Zentrum am Ulmenweg. "Das Geld war gut investiert", sagte Melanie Huml. Denn in dem Telemedizin-Netzwerk seien mittlerweile vier Kliniken in Weiden, Bamberg, Werneck und Bad Neustadt integriert. Zwei niedergelassene Arztpraxen in Nürnberg und Kitzingen seien ebenfalls in das Netzwerk aufgenommen worden.

Auch die an dem Gespräch beteiligten Krankenkassen Barmer Ersatzkasse, Techniker Krankenkasse und die AOK begrüßten die Erlanger Initiative zur Telemedizin bei der Behandlung von Epilepsie, forderten aber gleichzeitig mehr wissenschaftliche Unterlagen, um über eine weitere Förderung des bisherigen Pilotprojekts entscheiden zu können.

Prof. Hajo Hamer erklärte, dass demnächst eine Doktorarbeit zu dem Thema veröffentlicht werde, die den Krankenkassen zur Verfügung gestellt wird. Der Experte für Epilepsie wies darauf hin, dass sich in den vergangenen fünf Jahren gezeigt habe, dass durch Telemedizin die Behandlung von Epileptikern "heimatnah" möglich sei. "Das bedeutet einen Mehrwert, wenn Ärzte sich austauschen. Das bedeutet aber auch weniger Krankenhaus-Aufenthalte und weniger Fehltage in der Arbeit."

Ministerin Melanie Huml betonte in diesem Zusammenhang, dass die Staatsregierung mit dem Masterplan "Bayern Digital II" die Digitalisierung im Freistaat ausbauen will. "Damit wollen wir den Freistaat zum Spitzenstandort der Digitalen Medizin und Pflege machen". Telemedizin sei auch im Epilepsie-Netzwerk richtungsweisend, da sich so für Patienten Behandlungswege und -zeit verkürzten.

Nach der Diskussion zeigte Prof. Hajo Hamer der Ministerin wie die Telemedizin bei epileptischen Anfällen funktioniert. Auf zwei Bildschirmen befasste sich Hamer aktuell mit einem Fall. Auf dem linken Bildschirm war der behandelnde Arzt zu sehen, auf dem rechten die Krankenakte. Die Übertragung funktioniert verschlüsselt, damit der Datenschutz

gewährleistet ist. Nach dem Gespräch mit dem ärztlichen Kollegen, erklärte Prof. Hamer, dass im Epilepsiezentrum Erlangen rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr gewährleistet sei, dass ein Arzt, der einen Epilepsiekranken behandelt, Unterstützung erhalte. Ein epileptischer Anfall müsse je nach Ausprägung "rasch wirkungsvoll behandelt werden, um lebensbedrohliche Komplikationen zu vermeiden", so Prof. Hamer.

Gerade weil das Epilepsiezentrum in Erlangen über viel Fachwissen verfüge, hofft Prof. Hamer, dass die finanzielle Unterstützung für das Netzwerk auch nach dem Oktober weiterläuft. Über 100 telemedizinische Gespräche, sogenannte Konsile, seien in den vergangenen fünf Jahren geführt worden.

