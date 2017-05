Erba-Häuser in Erlangen: "Nur ein letzter Zaubertrick"

Gewobau lässt Kalkulation für Gebäude prüfen, doch Abrissgegner bleiben skeptisch - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Die Kostenschätzungen der Gewobau zu den Erba-Häusern hatten bei vielen etliche Fragen aufgeworfen. Nun werden die Berechnungen in letzter Minute überprüft — doch zufrieden stellt das die Abrissgegner noch nicht.

Kurz vor dem Bürgerentscheid am Sonntag über die Zukunft der Erba-Häuser gewinnt der Wahlkampf an Fahrt: So stößt die Entscheidung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau und des Stadtrats, die Kostenschätzung doch von einem neutralen Gutachter überprüfen zu lassen, bei den Abrissgegnern auf Skepsis und Kritik.

Die Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt der acht Häuser vermutet daher hinter dem Beschluss, in die Berechnungen der Gewobau den Verband der Bayerischen Wohnungswirtschaft (VdW) einzuschalten, "eher. . . einen Wahlkampftrick" und einen "letzten Zaubertrick".

Eine "erst wenige Tage vor dem Entscheid eingeleitete Untersuchung lasse "eigentlich keine Möglichkeit mehr für eine seriöse Überprüfung und Reaktion durch die BI", heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem solle weiterhin die Kosten-Kalkulation nicht veröffentlicht werden, schreiben die Gegner, sondern "nur eine darauf basierende Stellungnahme des Dachverbandes".

Allein daraus aber könnten die Wähler nur schwierig nachvollziehen, in welchem finanziellen Rahmen die Modernisierung erfolgen kann und wie sich der "vorgebliche Mietpreis von 14 Euro pro Quadratmeter errechnet."

Auch die Erlanger Linke (Erli) ist mit dem jetzigen Schritt der Stadtspitze nicht zufrieden. Mit dem jüngsten Stadtratsbeschluss werde eben nicht der von ihnen in einem Dringlichkeitsantrag geforderten völligen Offenlegung der Kalkulation entsprochen, sondern es gebe nur eine Stellungnahme des VdW, "des Dachverbands der Gewobau", schreiben die beiden Erli-Stadträte in einer Erklärung.

Die Erba-Siedlung ist in Erlangen das älteste erhaltene Beispiel für den sozialen Wohnungsbau. Die Baumwollspinnerei (später ERBA AG) erbaute die Arbeiterkolonie gegenüber der Fabrik an der Äußeren Brucker Straße, am Erlanger Weg und an der Rheinstraße. Die 14 Mehrfamilienhäuser wurden in den 90er Jahren saniert. In den 30er und 60er Jahren errichtete die ERBA weitere Häuser für Arbeiter und Angestellte an der Äußeren Brucker Straße. Nun sollen die Bürger entscheiden, ob ein Teil der Siedlung saniert oder abgerissen werden soll.