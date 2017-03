Erba-Häuser in Erlangen sind keine Denkmale

Landesdenkmalrat hat die Erba-Häuser begutachtet - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Die in den 1920er und 1930er Jahren im südlichen Teil der Erba-Siedlung errichteten Mehrfamilienhäuser besitzen auch nach Einschätzung des Landesdenkmalrats keine Einzeldenkmaleigenschaft und erfüllen nicht die Kriterien eines Ensembles.

"Gegen Abriss und Beton — macht mit bei Online-Petition": Plakate wie dieses gegen die geplanten Neubauten in der Erba-Siedlung haben wohl in der Öffentlichkeit Wirkung gezeigt und das Bürgerbegehren gegen das Vorhaben erfolgreich enden lassen. © Anestis Aslanidis

Wie es in einem Schreiben vom 3. März an die Stadt heißt, habe sich der Landesdenkmalrat nach einem Ortstermin der entsprechenden Ansicht des Landesamts für Denkmalpflege angeschlossen.

Die städtische Wohnbaugesellschaft Gewobau plant, im Gebiet südlich der Mainstraße zwischen Äußerer Brucker und Johann-Jürgen-Straße neue Wohnhäuser zu errichten. Dort sollen rund 90 barrierefreie und geförderte Wohnungen entstehen. Für den Neubau sollen neun Gebäude mit 34 Wohnungen abgerissen werden.

Die Häuser wurden vom Landesamt für Denkmalpflege mehrfach begutachtet und stehen nicht unter Denkmal- oder Ensembleschutz.

Die zwischen 1906 und 1913 nach Plänen von Fritz Walter und Richard Köhler entstandenen, denkmalgeschützten Häuser der nördlichen Erba-Siedlung sind von dem Projekt nicht berührt und sollen vollständig erhalten blei­ ben. Am Sonntag, 7. Mai, findet in Erlangen ein Bürgerentscheid über das Bauvorhaben statt.

