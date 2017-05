Erba-Häuser: Sanierung doch keine Option?

Gutachten von Experten des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschaft stützt die Gewobau-Kalkulation - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Die Sanierung der zum Abriss vorgesehenen Häuser im Bereich der Erba-Siedlung ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Zu diesem Schluss kommt ein Experten-Gutachten des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschaft.

Selbst bei einer „auf ein Mindestmaß“ reduzierten Sanierung würden die Mieten für die Häuser in der Erba-Nachbarschaft auf über 14 Euro klettern, sagen Experten des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschft. © Peter Millian



Selbst bei einer „auf ein Mindestmaß“ reduzierten Sanierung würden die Mieten für die Häuser in der Erba-Nachbarschaft auf über 14 Euro klettern, sagen Experten des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschft. Foto: Peter Millian



Gerade noch rechtzeitig vor dem Bürgerentscheid am Sonntag, der auch den geplanten Abriss und Neubau von Mehrfamilienhäusern an der Äußeren Brucker Straße zum Gegenstand hat, gibt es ein Gutachten zu einer möglichen Sanierung. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen, die Gewobau, hatte auf Vorschlag des Aufsichtsrats ein Gutachten eines unabhängigen Experten in Auftrag gegeben, da ihre eigene Kalkulation von Mietkosten von 14 Euro/qm von der Bürgerinitiative für den Erhalt der Häuser in Zweifel gezogen worden war. Hans Maier, Sachverständiger beim Verband der Bayerischen Wohnungswirtschaft in München – der Verband vertritt 458 Wohnungsunternehmen in ganz Bayern, darunter 322 Wohnungsgenossenschaften und 91 kommunale Wohnungsunternehmen – hat eine Mieterhöhung von 9,49 Euro ausgerechnet, wenn die Gewobau die Häuser sanieren würde und diese verlustfrei über den erwartbaren Haltbarkeitszeitraum abschreiben würde. Mit der bestehenden Miete von 4.80 Euro würde dies auf eine Kaltmiete von 14.29 Euro hinauslaufen – also sogar geringfügig höher, als es die hauseigene und von der Bürgerinitiative angezweifelte Kalkulation der Gewobau errechnet hatte.

Gewobau-Geschäftsführer Gernot Küchler ("Das ist kein sozial akzeptabler Mietpreis") sieht seine Haltung bestätigt, wonach nur ein Abriss der Bestandshäuser und ein Neubau sinnvoll seien. Zumal, wie auch Maier betont, bei dieser Modell-Rechnung die Sanierungsmaßnahmen "auf ein Mindestmaß reduziert" blieben.

Bilderstrecke zum Thema Bürgerentscheid zu Erba-Häusern in Erlangen Die Erba-Siedlung ist in Erlangen das älteste erhaltene Beispiel für den sozialen Wohnungsbau. Die Baumwollspinnerei (später ERBA AG) erbaute die Arbeiterkolonie gegenüber der Fabrik an der Äußeren Brucker Straße, am Erlanger Weg und an der Rheinstraße. Die 14 Mehrfamilienhäuser wurden in den 90er Jahren saniert. In den 30er und 60er Jahren errichtete die ERBA weitere Häuser für Arbeiter und Angestellte an der Äußeren Brucker Straße. Nun sollen die Bürger entscheiden, ob ein Teil der Siedlung saniert oder abgerissen werden soll.



Ein technischer Gutachter – Maier selbst ist Kaufmann – des Verbands hatte die mangelhafte Haltbarkeit der Holz-Zwischendecken, den schlechten Zustand der Böden, die mangelhaften Installationen, den fehlenden Brandschutz und den unzureichenden energetischen Standard der Häuser bemängelt – dies decke sich im übrigen mit anderen vergleichbaren Siedlungen in Bayern aus dieser Bauepoche ohne Qualitätsmaterialien.

Neben den heute nicht mehr zeitgemäßen Zuschnitten der Wohnungs-Grundrisse – zu viele kleine Zimmer, schlechte Raumaufteilung mit sehr kleinen Bädern, Durchgangszimmer und "gefangenen" Räumen sowie der fehlenden Barrierefreiheit – sind es vor allem die Holzbalkendecken, die dem Fachmann ebenso wie seinem Erlanger Kollegen, den auf Altbausanierungen spezialisierten Bau-Ingenieur Lenard Lerotic, Sorgen machen.

Deren erwartbare Lebensdauer von rund 90 Jahren laufe in zehn bis 20 Jahren aus, Sanierungen seien extrem aufwändig und teuer. Zudem verhindere die Konstruktion dieser Decken einen Brand- wie Schallschutz und verunmögliche aus statischen Gründen eine Veränderung der Grundrisse.

Küchler betonte noch einmal, dass man bei den aktuellen Neubauplänen bei 90 barrierefreien Neubauwohnungen von einer Quadratmetermiete von 5.50 Euro ausgehe, Nachverdichtungsvorschläge der BI seien zu teuer.

In der jüngsten Ausgabe des Magazins Gewobau aktuell schreibt Stadthistoriker Thomas Engelhardt, die Häuser erschienen als "nicht sehr schützenswert".

pm