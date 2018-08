Erdverkabelung als eine Lösung für Erlangen "West III"?

ERLANGEN - Die Stromtrasse durch die anvisierten Baugebiete in Büchenbach ist bei der außerordentlichen Bürgerversammlung zu "West III" und unter den Mitgliedern der Bürgerinitiative "Heimat ERhalten" wie auch in verschiedenen Ausschüssen des Stadtrats immer mehr in den Mittelpunkt der allgemeinen Diskussion um das Vorhaben gerückt. Dabei wird bei Siemens in Erlangen längst an einer Lösung gearbeitet: Durch eine Erdverkabelung kann die Freileitung entfallen und wichtiges Baugebiet hinzugewonnen werden.

Sollte das Entwicklungsgebiet „West III“ tatsächlich verwirklicht werden, könnte dort eine Erdverkabelung auch die vorhandenen Stromtrassen überflüssig machen. Gespräche bei der Regierung laufen wohl schon. Foto: Siemens



Der in Erlangen angesiedelte Siemens-Geschäftsbereich Power Transmission Lines – früher unter der Leitung von Denis Imamovic, heute von Petr Rudenko – entwickelt mit mehreren Teams in Erlangen und Berlin für die Erdverkabelung mit hohen Gleichspannungen eine gas-isolierte Übertragungsleitung (GIL: engl. gas-insulated lines) mit bis zu fünf Gigawatt Leistung, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Ein solches System gibt es bisher nur für Wechselspannung.

Die Gründe, sich auch beim Gleichstrom für die GIL-Technologie zu entscheiden, sprechen für sich: Platzersparnis, hohe Betriebssicherheit, geringe Brandlasten – und eben die Möglichkeit, auf Freileitungen verzichten zu können. Das hat im Fall Erlangen-Büchenbach hinter den Kulissen bereits für weitreichende Aktivitäten gesorgt. So fand – wie zu erfahren war – beim mittelfränkischen Regierungspräsidenten ein Gespräch statt, bei dem die Möglichkeit einer Verlegung der unterirdischen Stromleitung erörtert worden ist.

Sie soll – unter Umgehung des möglichen Entwicklungsgebietes "West III" – teilweise unter dem Lärmschutzwall an der A 3 rund um das vorgesehene Baugebiet führen und damit den Weg für eine optimale räumliche Nutzung des Geländes möglich machen. Mit im Boot sitzen das im Juli 2017 von den beiden Fraunhofer-Instituten IIS und IISB und der Universität gegründete Leistungszentrum Elektroniksysteme.

Die in Tennenlohe angesiedelte Einrichtung dient als Plattform für die Entwicklung von Elektroniksystemen – also auch für die Realisierung des Siemens-Projekts. Der Konzern sucht schon seit längerem eine Teststrecke für seine Entwicklung. Hier böte sich das Büchenbacher "West III"-Gebiet an. Anfragen, ob die Abbaukosten der Freileitung in eine potenzielle städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gestellt werden könnten, ergaben nach EN-Informationen die Rückmeldung, dass dies durchaus gangbar sein könnte.

Zwei Röhren

Das System basiert auf zwei konzentrischen Aluminiumröhren, wobei als Isolationsmedium ein Gasgemisch eingesetzt wird. Der Vorteil der Gleichstrom- gegenüber der Wechselstromübertragung: Niedrigere elektrische Verluste sowie ressourcenschonender Netzausbau. Dazu kommt eine hohe Wartungssicherheit.

So gilt die vier Kilometer lange Strecke im Tunnel zum Kavernenkraftwerk Wehr im Schwarzwald seit ihrer Installierung 1975 als wichtiges Referenzprojekt für die GIL-Technik. Eine Überprüfung nach 30 Jahren Betrieb hat dort gezeigt, dass sich sämtliche Komponenten im Top-Zustand befinden und dem Betreiber noch über Jahrzehnte hinweg Zuverlässigkeit versprechen.

Bei der Erdverkabelung per Tunnel kann nach der Verlegung zweier Rohre mit einer Trassenbreite von etwa acht Metern der Boden wieder vollständig genutzt werden.

Bei der direkten Erdverlegung sind die Systeme mit einer durchgehenden Polyethylenbeschichtung versehen. Diese dient als zusätzlicher Schutz für die korrosionsbeständige Aluminiumlegierung und schützt das System im Erdreich länger als 40 Jahre. Das Tunnelsystem mit einem Standard-Durchschnitt von drei Metern wie bei einem Abwasserkanal bleibt für Inspektionsarbeiten leicht zugänglich, kann darüber hinaus als Fluchtweg, zur Belüftung oder zur Verlegung von Datenkabeln genutzt werden.

Kompakt und platzsparend

Die Vorteile der Erdverkabelung mittels GIL gegenüber Freileitungen: Hohe Übertragungskapazität und Überlastbarkeit mit niedrigen Widerstandsverlusten, Langstreckentauglichkeit, nahezu wartungsfrei, nicht entflammbar, daher keine Brandgefahr, geringste elektromagnetische Felder ("Die Strahlung bleibt unter allen Grenzwerten"), kurz: die kompakte, platzsparende Stromübertragung mit großem Kostensenkungspotenzial für die Mega-Citys der Zukunft.

Zu sehen ist das beispielsweise in München-Langwied, wo die Stadtwerke bereits im Frühjahr 2014 einen unterirdischen Tunnel als Freileitungsersatz in Betrieb genommen haben. Darüber entstand die neue Paulaner-Brauerei.

