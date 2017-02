Erfolgreich mit Stress-Tag in Erlangen

Ein Kurzfilm-Team siegt bei "99Fire-Films-Award" - vor 1 Stunde

BERLIN/ERLANGEN - Das Erlanger Team rund um Martin Spitzlei hat sich beim Kurzfilmwettbewerb "99Fire-Films-Award"mit "Diesmal Nicht" in der Kategorie "Beste Idee" durchgesetzt.

Martin Spitzlei (links) und Tobias Dormann nahmen für das Team aus Erlangen die Auszeichnung im Berliner Admiralspalast entgegen. © Foto: Sean Gallup



"Dreh einen exakt 99 Sekunden langen Kurzfilm in nur 99 Stunden" – Dieser Herausforderung stellten sich bei einem Kurzfilmwettbewerb mehr als 3500 Teilnehmer. Im Berliner Admiralspalast sind nun die Sieger des "99Fire-Films-Award" ausgezeichnet worden. Darunter auch das Team um Martin Spitzlei aus Erlangen.

Bei der Gala wurde den Erlangern vor über 600 geladenen Gästen aus der Medien- und Filmbranche die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Idee" — in der Jury saßen beispielsweise der Schauspieler Mads Mikkelsen und Constantin-Film-Geschäftsführer Torsten Koch — samt Scheck in Höhe von 999 Euro überreicht.

Der Film gibt eine einfache Antwort auf das Thema, das alle Filmgruppen zeitgleich per E-Mail erhielten: "Da gibt’s doch was . . . einfache Lösungen für Alltagsprobleme."

Bei Spitzlei sieht das so aus: Ein notorischer Ja-Sager (Philipp Schindler) ist freischaffender Fotograf und erlebt einen Tag voller Stress: Paketboten, Hunde, kleine Zwillinge, besoffene Fußballfans – er erfüllt ihnen jeden Wunsch; ihm selbst bleibt dabei keine Zeit.

