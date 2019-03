Erfolgreiche Tierrettung: Feuerwehr half zwei Spatzen

Die Vögel steckten in der Erlanger Innenstadt unter einem Gullideckel fest - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwei Rettungskräfte der Feuerwehr Erlangen haben am Sonntag zwei Spatzen aus misslicher Lage befreit. Die beiden Vögel steckten unter einem Gullideckel fest und konnten selbstständig nicht mehr wegfliegen.

Diese zwei Vögel haben die Erlanger Feuerwehrmänner am Sonntag befreit. © Feuerwehr Erlangen



Eine Erlangerin hatte gemeinsam mit ihrer Tochter den Notruf gewählt. Sonntagmittag hatten sie in der Zufahrt zu Wohnanlagen in der Erlanger Innenstadt zwei Spatzen entdeckt, die sich in einem Gullideckel verfangen hatten. Klaus Schuler und sein Kollege waren gefragt. Der 29-Jährige, der in Hirschaid wohnt, war an diesem Tag für das Kleinalarmfahrzeug (KlaF) eingeteilt. "Das ist spezielle für Tierrettungen und kleinere Aufgaben, für die zwei Mann ausreichen", sagt Schuler. Die KlaF-Besatzung beseitigt zum Beispiel auch Ölspuren oder fängt ausgebüchste Bienen wieder ein.

Diesmal waren es zwei Vögel, die nicht mehr wegfliegen konnten. Die Mutter passte auf sie auf, während die Tochter die Feuerwehrmänner bereits am Straßeneingang empfing. "Beide dachten, es wäre spezielles Werkzeug nötig, um den Gullideckel anzuheben", sagt Schuler. Tatsächlich aber geht das mit bloßer Muskelkraft. "Man kann den Gullideckel ohne technische Werkzeuge anheben." Klaus Schuler hat das gemacht, sofort flogen die Vögel weg.

"Wir konnten einfach helfen"

"Sie steckten nicht fest, sondern wollten nur mit dem Kopf durch den Spalt. Im Kanal ist es dunkel, sie wollten dem Licht entgegen." Kaum war der Gullideckel angehoben, sausten die Piepmätze davon. "Es war schön, weil es nur eine Kleinigkeit war", sagt Schuler. "Wir konnten einfach helfen." Den Gullideckel haben die Rettungskräfte dann wieder drauf gesetzt.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail