ERH: Immer mehr Kinder werden betreut

Im Kreis Erlangen-Höchstadt wurden im März 2016 exakt 6519 Kinder in Einrichtungen betreut — 19 Prozent mit Migrationshintergrund - vor 27 Minuten

ERLANGEN-LAND - Erziehen, fördern, integrieren. Das Aufgabenfeld der Erzieher und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung wird größer und herausfordernder. Zumal sie nicht nur auf unterschiedlichste Charaktere, Verhaltensweisen und Erziehungssysteme, sondern auch auf Sprachbarrieren treffen. Im Kreis Erlangen-Höchstadt besuchten zum Stichtag 1. März 2016 insgesamt 6646 unter 14-Jährige Krippe, Kita, Schülerhort und Co., darunter 1251 Kinder (19 Prozent) mit mindestens einem ausländischen Elternteil.

Die Zahl der betreuten Kinder im Landkreis Erlangen-Höchstadt wächst: Hier Zauberer Manolo bei der 25-Jahr-Feier der katholischen Kita St. Elisabeth in Möhrendorf im vergangenen Jahr. © Foto: Gisa Bodenstein



Ist das Kind im Kinder- oder Schulalter und die Eltern berufstätig, werden Kita, Kernzeit und Hort tagsüber zum zweiten Zuhause. Eltern sind froh über das Angebot. Rund 533 300 Jungs und Mädchen im Alter bis 14 Jahre wurden zum 1. März 2016 bayernweit in Tageseinrichtungen betreut, rund 13 600 Kinder mehr als im Vorjahr (plus 2,6 Prozent).

Ein „Überraschungspaket“ warte alljährlich nach den Sommerferien auf sie, sagt die Leiterin eines Schülerhorts lächelnd. Keine problematische Wohngegend, kein Stadtgebiet und doch trifft sie tagtäglich auf Probleme, die landauf, landab auftauchen und Familien und Erzieherinnen umtreiben: Hier die Mutter, der die Öffnungszeiten nicht ausreichen und die immer unter Strom von der Arbeit an den Hort düst, dort das Kind, das große Lernschwierigkeiten hat, und daneben eins, das beim Basteln freimütig erzählt, „dass Papa manchmal trinkt und dann zu schreien und zu schlagen beginnt“. Erzieherinnen in den Kindergärten sehen sich mit verschiedensten Phänomenen und Erziehungsstilen konfrontiert und können sich oft genug mit den ausländischen Müttern ihrer Schützlinge nicht ausreichend verständigen.

Besonders heterogen sind die städtischen Gruppen. Im Schnitt hat mehr als jedes vierte Kita-Kind in Bayern (29 Prozent) ausländische Wurzeln. In der Summe hatten zum Stichtag rund 153 000 der Kinder einen Migrationshintergrund. Damit kletterte ihrer Zahl um 8800 gegenüber dem Vorjahr (plus 6,1 Prozent). In vielen Familien wird zuhause deutsch geredet, doch soweit statistisch erfasst, dominiert bei mehr als der Hälfte von ihnen daheim die ausländische Muttersprache der Eltern. Bei uns im Kreis Erlangen-Höchstadt ist das laut Statistik bei 514 Kindern der Fall, betrifft also rund 41 Prozent aller hier betreuten Kinder mit ausländischen Wurzeln.

Mit einem Migrantenkinder-Anteil von unterm Strich 19 Prozent liegt der Kreis Erlangen-Höchstadt unter dem bayernweiten Durchschnitt, der rund 29 Prozent beträgt. Eher sind es die Städte, die wohl auf Grund des größeren Angebots und der höheren Ausländeranteile, im Vergleich zu den Landkreisen höhere Quoten aufweisen. Während etwa in den kreisfreien Städten Schweinfurt, Nürnberg, Augsburg und Memmingen mehr als jedes zweite betreute Kind mindestens einen ausländischen Elternteil hat, trifft das in den Kreisen Freyung-Grafenau, Bamberg und Bayreuth auf rund jedes zehnte Kind zu.

Landesweit wird es bunter in den Kindergärten und Schulen. Einen Teil dazu trägt die Zuwanderung bei, einen anderen, dass auch die ausländischen Eltern ihre Kinder verstärkt in den Kindergarten und die Schulkindbetreuung schicken. Im Kreis Erlangen-Höchstadt sah die Verteilung zuletzt so aus: Im März 2013 wurden 6118 Kinder bis 14 Jahre tagsüber betreut, davon hatten 1032 ausländische Wurzeln (17 Prozent). Im Frühjahr 2014 besuchten dann 6355 Kinder eine Krippe, einen Kindergarten, die Kernzeit oder einen Hort; davon hatten 1120 mindestens einen ausländischen Elternteil (18 Prozent). Ein Jahr später kletterte die Zahl der Kinder in den Kitas auf 6519; davon hatten 1207 Kinder ausländische Eltern (19 Prozent) und bis zum Stichtag im Frühjahr 2016 kletterte bei uns die Zahl der betreuten Kinder nun auf 6646, wovon 1251 einen Migrationshintergrund hatten (19 Prozent).

sus /zds