Erlangen: 16-Jähriger beleidigte Polizisten massiv

Bei Kontrolle wurde der Alkoholisierte ausfällig - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Bei einer Verkehrskontrolle sind die Polizeibeamten von einem 16-jährigen Jugendlichen massiv beleidigt worden.

Am Mittwochabend wurden im Stadtwesten ein 16-Jähriger und sein 23-jähriger Begleiter einer Polizeikontrolle unterzogen. Beide stehen nach Zeugenaussagen in Verdacht, ein Fahrrad gestohlen zu haben. Im Verlauf der Kontrolle geriet der Jugendliche mehrfach mit seinem älteren Begleiter in Streit.

Die Polizeibeamten, die zu schlichten versuchten, gerieten nun selbst ins Visier des aufgebrachten Teenagers. Gleich mehrere Polizisten wurden von dem Erlanger in der Folge massiv und lautstark mit Beleidigungen betitelt.

Der Jugendliche, der 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde von den Beamten schließlich in Gewahrsam genommen.

