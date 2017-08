Erlangen: 25 000 Euro für Heimfahrten kranker Kinder

Manfred-Roth-Stiftung unterstützt Projekt an Universitätsklinik - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Manfred-Roth-Stiftung unterstützt mit 25 000-Euro-Spende in Erlangen Heimfahrten von krebskranken Kindern und Jugendlichen.

Freude über die 25 000-Euro-Spende: Klinikdirektor Prof. Wolfgang Rascher, Wilhelm Polster, Gerswid Herrmann, Chara Gravou-Apostolatou und der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, Mitglied in der Jury der Manfred-Roth-Stiftung (v. l.). © Edgar Pfrogner



Seit einem Jahr besteht an der Universitätskinderklinik ein "Brückenteam". Damit soll Kindern und Jugendlichen, die an einer Krebs- oder sonstigen schweren Erkrankung leiden, die Möglichkeit gegeben werden, zusätzlich viel Zeit zu Hause in der Familie zu verbringen – ohne die optimale Therapie zu vernachlässigen.

Die aus drei Ärzten und vier Schwestern bestehende Gruppe, die aktuell zehn Kinder betreut, ist jetzt anlässlich einer 25 000-Euro-Spende der Manfred-Roth-Stiftung der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Leiterin und Ärztin Chara Gravou-Apostolatou: "Das enge Zusammenwirken der stationären und ambulanten Versorgung durch ein vertrautes und hoch spezialisiertes Team soll den Betroffenen Sicherheit in der schwierigen Zeit geben."

Die Kinder werden von ihren Betreuern mit dem aus drei Pkw bestehenden Wagenpark zu den Wohnungen nach ganz Ober- und Mittelfranken gebracht. Dort werden die Angehörigen instruiert, wie sie die kleinen Patienten während ihrer "Heimzeit" versorgen müssen.

Die Tage zu Hause sind gerade während der palliativen Phase von unschätzbarem Wert.

Stiftungsvorstand Wilhelm Polster, 25 Jahre als Klinikpfarrer tätig, davon 20 Jahre an der Erlanger Uni-Klinik, überreichte die Spende an Gerswid Herrmann, die seit 17 Jahren den Freundeskreis der Kinderklinik leitet und den Antrag auch eingereicht hatte.

Die Manfred-Roth-Stiftung geht zurück auf den 2010 verstorbenen Fürther Unternehmer und Gründer der Handelsgruppe "Norma". Sie hat schon zahlreiche soziale, kulturelle, bildungsfördernde und wissenschaftliche Einrichtungen gefördert.

