Erlangen: 52-Jähriger schießt auf Schaltkasten

Ermittlungsverfahren gegen den Täter eingeleitet - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Bei einer routinemäßigen Überprüfung einer städtischen Versorgungseinrichtung stellte ein Mitarbeiter der Erlanger Stadtwerke am Donnerstagnachmittag fest, dass ein Schaltkasten mehrere kreisrunde Eindellungen aufwies.

Zudem war auch ein Schaltknopf beschädigt. In unmittelbarer Nähe des Schaltkastens fanden sich insgesamt acht Stahlkugeln, die der zunächst unbekannte Täter verschossen hatte.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich ein Verdacht gegen einen unmittelbaren Anwohner der Versorgungseinrichtung, so dass dieser dazu befragt wurde. Darüber hinaus hatten sich kurz vorher im Pkw des Anwohners auf der Rücksitzbank 50 weitere identische Stahlkugeln gefunden, so dass der 52-Jährige Anwohner ein Geständnis ablegte. Er gab in seiner Vernehmung die "Schießübungen" auf den Schaltkasten zu, teilte die Polizei mit.

In seiner Wohnung konnten noch die beiden vermeintlichen "Tatwaffen" – zwei Präzisionsschleudern – aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 52-jährigen Erlanger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Besitz einer verbotenen Waffe eingeleitet.

