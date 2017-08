Erlangen: 66-Jährige prallt mit BMW gegen sechs Autos

Vier Autos mussten abgeschleppt werden - enormer Sachschaden - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Eine 66-Jährige hat am Mittwoch auf einem Erlanger Parkplatz mit ihrem BMW insgesamt sechs Autos angefahren und damit einen enormen Sachschaden angerichtet. Anschließend wurde die Frau ohnmächtig. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen 12.10 Uhr war die 66-jährige Fürtherin mit ihrem BMW auf der Vacher Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Parkplatzeinfahrt wollte die Frau nach links auf einen Bauernhof abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihr ein Geländewagen entgegen, der in Richtung Vach fuhr. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der BMW mit dem Geländewagen, worauf sich der BMW enorm beschleunigte.

Der Wagen prallte zunächst auf ein geparktes Fahrzeug und schob dieses auf zwei weitere. Anschließend riss die 66-Jährige das Steuer herum und fuhr auf weitere drei geparkte Pkw auf. Nach dem letzten Aufprall kam der Pkw zum Stehen und die 66-Jährige blieb laut Angaben der Polizei ohne Bewusstsein in ihrem Auto sitzen.

Sie wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme einer Klinik gebracht. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus bereits am Nachmittag wieder verlassen. Passanten, die während des Unfalls am Parkplatz standen, wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt. Vier Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Ein Ermittler prüft nun die Unfallursache.

