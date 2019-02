Erlangen: 73-Jähriger blendet Nachbarin mit Laserpointer

62-Jährige leidet an Augenschmerzen - Strafverfahren eingeleitet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine 62-Jährige wurde in ihrer Wohnung im Erlanger Stadtteil Bruck Opfer einer Laserattacke. Seitdem leidet die Frau an Augenschmerzen. Sehr schnell wurde klar, hinter dem Angriff musste ihr 73-jähriger Nachbar stecken.

Eine 62-Jährige meldete sich diese Woche bei der Polizei, weil sie in ihrer Wohnung in Erlangen-Bruck von einem Rotlicht-Laserpointer geblendet wurde. Seitdem würde die Frau an Schmerzen im Auge leiden, so die Polizei. Während der Besichtigung des Tatorts, konnten die Einsatzkräfte sehr schnell die Wohnung ausfindig machen, von der der Laserstrahl gekommen sein muss. Daraufhin wurde der 73-jährige Nachbar der Geschädigten in seinem Wohnhaus zu dem Vorfall befragt.

Doch schon der Laserpointer, den die Beamten bei ihm am Tisch entdeckten, verriet den 73-Jährigen. Im Anschluss wurde gegen den Herrn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, der Laserpointer wurde sogleich beschlagnahmt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm