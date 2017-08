Erlangen: Ab Freitag gibt es das neue Semesterticket

Ausschlusszeiten bleiben trotz Kritik an VGN-Ticket erhalten - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Am 1. Oktober startet die Erlanger Universität in das Wintersemester. Passend dazu können Studierende das neue VGN-Ticket erwerben — und das schon ab diesem Freitag.

Die Einführung des Semestertickets zum Wintersemester 2015/16 wurde — wie unser Bild zeigt — von Studierenden und dem damaligen Chef des Studentenwerks, Otto de Ponte, trotz der Kritik an der Höhe und den Ausschlusszeiten gefeiert. © privat



Die Einführung des Semestertickets zum Wintersemester 2015/16 wurde — wie unser Bild zeigt — von Studierenden und dem damaligen Chef des Studentenwerks, Otto de Ponte, trotz der Kritik an der Höhe und den Ausschlusszeiten gefeiert. Foto: privat



Am 1. Oktober geht an der Friedrich-Alexander–Universität (FAU) das Wintersemester 2017/18 los, die Vorlesungen starten am 16. Oktober. Schon ab diesem Freitag, 1. September, können sich Studenten der FAU, der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und der Hochschule für Musik Nürnberg wieder die Basiskarte für das Semesterticket herunterladen und die Zusatzkarte erwerben. Für Studenten der Evangelischen Hochschule Nürnberg beginnt der Verkauf allerdings erst am 20. September.

Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) hatten sich im Mai auf einen neuen Vertrag für das Wintersemester und das darauf folgende Sommersemester geeinigt.

Demnach erhöht sich zum Wintersemester 2017/18 der Preis für die Basiskarte um nur einen Euro auf 72 Euro und bleibt auch im Sommersemester 2018 stabil. Die Zusatzkarte für das Wintersemester verbilligt sich von heute 204,20 Euro auf 202,50 Euro. Erst im Sommersemester erfolgt die Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung im VGN. Dann kostet die Zusatzkarte 208,50 Euro.

Die Regularien bleiben indes unverändert: So hat die Basiskarte weiterhin erhebliche Ausschlusszeiten und ist nur am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr gültig. Wer das VGN-Ticket für den normalen Uni-Betrieb nutzen möchte, braucht jene Zusatzkarte von derzeit mehr als 200 Euro, die dann die ganze Woche über rund um die Uhr und im gesamten VGN-Gebiet gilt. Diese Regelung wurde und wird seit Einführung des Semestertickets vor zwei Jahren von Studierenden immer wieder kritisiert.

Dennoch haben sich seit dem Wintersemester 2015/16 immer mehr Studierende für den Erwerb der Zusatzkarte entschieden, berichtet der VGN in einer Pressemitteilung. Somit kommt im Wintersemester 2017/18 erstmals das sogenannte Anreizmodell zum Tragen — der Preis verbilligt sich daher von 204,20 Euro auf 202,50 Euro. Für die Basiskarte haben alle Studierende bereits 72 Euro mit ihrem Semesterbeitrag bezahlt.

Die Basiskarte kann man ausschließlich herunterladen im VGN Onlineshop oder über die App "VGN Fahrplan & Tickets". Weder Basis- noch Zusatzkarte gibt es im Kundencenter zu kaufen. Zum Start des Wintersemesters informiert der VGN darüber hinaus vor Ort an den Hochschulen über das Semesterticket.

Mehr Informationen dazu:

www.vgn.de/semesterticket

sc