Erlangen: Aggressive Allergene

Uniklinik lädt zu einer Langen Nacht der Allergie - vor 20 Minuten

Allergien nehmen zu. Warum das so ist, erfahren Besucher am Samstag bei der Langen Nacht der Allergie — und in unserem Interview mit Professorin Vera Mahler, der Leiterin des Allergiezentrums der Erlanger Uniklinik.

Prof. Vera Mahler sucht nach allergologischen Ursachen. © F.: Uniklinik



Frau Professor Mahler, woher weiß ich, dass ich an einer Allergie leide?

Vera Mahler: Ganz häufig weiß man das am Anfang eben nicht, weil die Symptome nicht immer ganz charakteristisch sind. Der Pollenallergiker wird aufmerksam, wenn er in mehreren Jahren hintereinander immer im gleichen Zeitraum vermeintlich eine Erkältung hat. Aber auch da ist es anfangs mitunter schwierig, eine Allergie von einer echten infektiösen Erkältung abzugrenzen.

Ist eine Diagnose bei Nahrungsmittelallergien noch schwieriger?

Mahler: Ja. Denn am Magen-Darm-Trakt können zum Beispiel viele unterschiedliche Auslöser Beschwerden verursachen. Aber auch Milben-Allergiker wissen nicht sofort, dass sie an einer Allergie erkrankt sind. Oft sind es auch da ganz unspezifische Symptome: etwa, dass man das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen oder mit einer verstopften Nase aufwacht.

Wie lässt sich dann eine gesicherte Diagnose stellen?

Mahler: Der sicherste Weg ist ein Besuch in unserem interdisziplinären Allergiezentrum. Da eine Allergie eine Multiorgan-Erkrankung ist, arbeiten wir dort mit verschiedenen Abteilungen zusammen. Ein Patient, der am Darm Probleme hat, wird für eine allergologische Abklärung in die Darmsprechstunde gebeten. Patienten mit Heuschnupfen werden meist in der HNO- oder Hautklinik vorstellig. Wir sind so vernetzt, dass der Patient vollumfänglich diagnostiziert wird und an der richtigen Stelle landet.

Gibt es tatsächlich mehr Allergiker oder ist nur das öffentliche Bewusstsein dafür gestiegen?

Mahler: Nein, das ist wirklich so. Es gibt dafür auch verschiedene Ursachen. Nehmen Sie etwa die Pollenallergie. Durch die Klimaerwärmung und die vermehrte CO2-Belastung finden die allergenproduzierenden Pflanzen viel bessere Wuchsbedingungen vor. Es ist nachgewiesen, dass unsere Allergenquellen immer aggressiver werden und somit mehr und zugleich allergenreichere Pollen produzieren. Das gilt etwa für Birke, Gräser oder Ambrosia.

Aber es muss doch eine Disposition vorhanden sein.

Mahler: Ja, aber eine Allergie-Entstehung ist immer auch ein Zusammenspiel zwischen persönlicher Anlage und Exposition. Wenn die Exposition stärker wird — und das haben wir nun durch die Umweltbedingungen —, dann spricht auch eine nicht so starke Veranlagung auf Allergene an. Der Betroffene wird allergisch, selbst wenn er nicht hochgradig genetisch vorbelastet ist.

Die Lange Nacht der Allergie findet für alle Interessierten am Samstag, 3. September, 16.30 bis 24 Uhr, in den Hörsälen Medizin, Ulmenweg 18, statt. Mehr dazu unter: www.uk-erlangen.de

Interview: SHARON CHAFFIN