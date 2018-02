Erlangen: Alexander Beck Stiftung verteilt über 177 000 Euro

Kinderfonds der Großbäckerei unterstützt Projekte in Erlangen, Nürnberg, Fürth, Bamberg und Forchheim - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Die Alexander Beck Kinderfonds Stiftung unterstützt mit über 177 000 Euro Projekte für Kinder und Jugendliche in Mittel- und Oberfranken. Benannt ist die Stiftung nach dem Juniorchef der Großbäckerei "Der Beck", Alexander Beck, der im vergangenen Jahr bei einem tragischen Verkehrsunfall tödlich verunglückte.

Die Alexander Beck Kinderfonds Stiftung verteilte über 177 000 Euro an acht Projekte in Mittel- und Oberfranken. Den Scheck überreichte Dominik Beck (5. v. r.). © Harald Sippel



Zeit für Geschenke ist immer. Besonders, wenn sie von der Alexander Beck Kinderfonds Stiftung kommen und regionale Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützen. Im vergangenen Jahr wurde die 1998 von Petra Beck gegründete "Der Beck Kinderfonds Stiftung" umbenannt in "Alexander Beck Kinderfonds Stiftung". Damit lebt das Vermächtnis des 2017 verstorbenen Alexander Beck weiter, der die betreuten Projekte mit großem persönlichem Einsatz begleitet hat. "Nur der Name hat sich geändert, nicht aber der Zweck", so Alexander Becks Bruder Dominik bei einem Pressetermin in der Zentrale der Großbäckerei in Tennenlohe.

Zu den insgesamt acht Projekten, die in diesem Jahr unterstützt wurden, gehört auch die Nürnberger Fahrradwerkstatt "Beckwheel", die eine Spende in Höhe von 35 000 Euro erhielt. Seit über zehn Jahren besteht die Werkstatt, die sich um Kinder und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien kümmert.

Die größte Spendensumme floss mit 50 000 Euro an die Kinderklinik der Universitätsklinik Erlangen, die regelmäßig bei verschiedenen Projekten durch die Kinderfonds Stiftung unterstützt wird. Im Jahr 2017 waren das beispielsweise das "Brückenteam" sowie der "Bunte Kreis". Das "Brückenteam", bestehend aus Ärzten und Pflegern, begleitet seit 2015 Familien mit krebskranken Kindern in Ober- und Mittelfranken. Auch schwer erkrankte Kinder sollen mit Hilfe des Teams möglichst oft die Chance bekommen, einige Tage daheim zu verbringen. Der "Bunte Kreis" unterstützt Familien mit frühgeborenen und schwerkranken Kindern.

Das WIR-Projekt, ein werteorientiertes Projekt zur Bearbeitung von Konflikten und grundlegender Gewaltprävention in Grundschulklassen, erhielt 30 000 Euro. Das Projekt ist modular aufgebaut und kommt in verschiedenen Grundschulen der Region zum Einsatz. Das Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg erhielt für sein "Anti-Mobbing-Projekt" 25 000 Euro. Das Projekt bietet gezielte Hilfe für Schüler und Schulklassen der Region, die von Mobbing getroffen sind. Die Farnbachschule in Fürth erhielt 15 686,58 Euro für ein Kletterspielzeug im Rahmen der Umgestaltung ihres Pausenhofes.

Über 10 000 Euro kann sich der Familientreff "Löwenzahn" in Bamberg freuen. Mit dem Geld wird die Hausaufgabenbetreuung für zehn sozial benachteiligte Kinder sichergestellt. Das theaterpädagogische Projekt "Fastfood" erhielt ebenfalls 10 000 Euro. Hier lernen Kinder, dass es trotz Alltagsstress und knappem Budget möglich ist, sich gesund zu ernähren.

Das Projekt "Forchheimer Schüler retten Leben" fördert die Stiftung mit 1500 Euro. Initiiert durch den Rotary Club Forchheim, wurden über 400 Schülern an Forchheimer Schulen einfache und effektive Maßnahmen der Wiederbelebung beigebracht.

