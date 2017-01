Erlangen: Alle wichtigen Straßen und Radwege sind geräumt

Winterdienst der Stadt war wegen des trockenen Schnees zweimal im Einsatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Winterdienst in Erlangen hat Eis und Schnee gut im Griff und die wichtigen Straßen und Wege geräumt.

In der Hofmannstraße müssen Radfahrer vorsichtig sein. Auch diese Straße wird vom Winterdienst der Stadt beim Räumen nicht priorisiert. Foto: Edgar Pfrogner



Als es am vergangenen Donnerstag schneite, rückte der Winterdienst aus und hatte die Straßen und Wege mit Priorität 1 schnell geräumt. So schnell, dass Autofahrer, die etwa von Nürnberg über die A73 nach Erlangen fuhren, voll des Lobs waren. Morgens um 4 Uhr war am Dreikönigstag in Erlangen schon alles geräumt, Nürnberg und Fürth ließen sich offensichtlich mehr Zeit damit, hieß es etwa in einem sozialen Netzwerk. „Dankeschön an den Räumungsdienst. Ihr seid Spitze.“

Auch am Sonntag mussten die Streu- und Räumfahrzeuge ausrücken. Zuerst wird Priorität 1 von Schnee und Eis befreit. Priorität 1 haben etwa die innerstädtischen Durchgangsstraßen wie Henkestraße oder Äußere Brucker Straße. Aber auch Gebbert- und Drausnickstraße werden bevorzugt behandelt.

Insgesamt sind in Priorität 1 rund 165 Kilometer städtische Hauptverkehrsachsen, 120 Kilometer gesonderte Radwege, 405 Bushaltestellen, 146 Ampelanlagen, 174 Fußgängerüberwege, 55 Kreuzungen, 31 Treppenanlagen sowie 24 Park- und öffentliche Plätze und die Gehwege an städtischen Grundstücken aufgenommen worden.

Bei den Radwegen sind etwa die Hüttendorfer Straße mit Verlängerung in die Silvaniastraße und Teile der Langenaustraße bis zum Emmy-Noether-Gymnasium als Priorität 1 festgelegt. Strecken, die nicht in Priorität 1 aufgenommen wurden, werden später von Schnee und Eis befreit. Straßen und Radwege, die weder in Priorität 1, 2 oder 3 eingestuft sind, werden nicht geräumt.

Im Schlossgarten wird der Weg zum Hugenottenbrunnen nicht geräumt. Er ist für einen funktionierenden Verkehr nicht wichtig. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Etwa im Schlossgarten. Dort sind die Durchgangswege geräumt, auf Nebenwegen wie zum Beispiel zum Hugenottenbrunnen wird nicht geräumt. Auch im Stadtteil Röthelheimpark wird lediglich die Allee geräumt, um alle anderen Wege müssen sich die Bewohner des Stadtteils selbst kümmern. Dafür hat die Stadt an vielen Stellen neben den Wertstoffcontainern offene Streugutbehälter aufgestellt, die verschlossenen Behälter sind für den Winterdienst reserviert.

Aus ökologischen Gründen wird in den offenen Streugutbehältern nur Granulat angeboten. Salzstreuen ist aus Gründen des Umweltschutzes verboten und kann mit mindestens 35 Euro Bußgeld belegt werden. Auf Treppen oder bei Eisregen ist der Salzeinsatz jedoch erlaubt.

Der Winterdienst selbst setzt ein Salzgemisch gegen Eis und Schnee ein. Doch der trockene Schnee nimmt das angefeuchtete Gemisch auf und „verschluckt“ es regelrecht, wie von einem städtischen Mitarbeiter zu erfahren war. Deshalb müsse bis zu zweimal gestreut werden, ehe sich die Wirkung zeige. Hinzu komme, dass Salz bei Minustemperaturen ab 14 bis 15 Grad keine Wirkung mehr zeige.

Dass nicht alle Straßen und Wege der Stadt geräumt werden, ist seit Jahren dem Umweltgedanken geschuldet. Denn Salz macht, auch in kleinen Portionen, die Umwelt kaputt. Reines Streusalz erhöht etwa die Salzkonzentration in den Böden, wodurch die Vegetation massiv beeinträchtigt werden kann. Bei Straßenbäumen werden die Folgen des Salzens häufig erst im Sommer sichtbar, wenn nämlich die Bäume trotz zahlreicher Niederschläge vertrocknen. Über die Wurzeln gelangt das Salz auch in das Holz und bis in die Blätter.

Streusalz verursacht auch Schäden an Bauwerken, da beim Schmelzen des Eises der Umgebung Wärme entzogen wird. Dadurch kühlt Beton um einige Grade ab, wodurch dann die Deckschicht platzen kann. An Fahrzeugen führt das salzhaltige Wasser zu Rost.

Deshalb gilt im Winter: Mit längeren Umwegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann man gefährliche Stürze auf nicht geräumten Straßen und Wegen vermeiden.

