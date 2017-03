Erlangen: Alte Bahnbrücke wird jetzt saniert

In der Bayreuther Straße gibt es bis Mai Behinderungen — Radfahrer und Fußgänger umgeleitet - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Das Staatliche Bauamt Nürnberg saniert ab 20. März die Bahnbrücke in der Bayreuther Straße in Erlangen voraussichtlich bis Ende Mai. Hierzu wird die Fahrbahn etwas eingeengt und im Bauwerksbereich nach Süden verschoben - mit Folgen für Radler und Fußgänger.

Während der Bauarbeiten an der alten Bahnbrücke in den Bayreuther Straße müssen Fußgänger und Fahrradfahrer über die Werker ausweichen. © Foto: Harald Sippel



Es bleiben während der gesamten Bauzeit zwei Fahrspuren mit je drei Metern Breite für den Straßenverkehr zur Verfügung. Der am nördlichen Fahrbahnrand der Bayreuther Straße verlaufende Fuß- und Radweg muss jedoch gesperrt werden.

Der Fußgänger- und Radverkehr quert östlich der Bayreuther Straße über eine bestehende Fußgängerampel nahe der Einmündung "An den Kellern". Über einen bestehenden Radweg entlang der Schwabach verläuft die Umleitung zu den Werkern. Die Umleitung erreicht dann an der Kreuzung Bubenreuther Weg/Werker wieder die Staatsstraße. Zur gefahrlosen Überquerung der Straße wird dort eine Fußgängerampel während der Bauzeit der Brückeninstandsetzungsarbeiten aufgestellt.

Für das Herstellen der Verkehrsführung ist an der Bahnbrücke eine halbseitige Verkehrssperrung erforderlich. Hierzu wird an zwei Tagen am Mittwoch, 15. März, und Donnerstag, 16. März, jeweils von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Einbahnregelung in der Bayreuther Straße eingerichtet. Während die Fahrtrichtung stadteinwärts für den Verkehr offen bleibt, wird die Gegenrichtung Richtung Baiersdorf gesperrt und über die Hauptstraße, Pfarrstraße und DB-Unterführung Martinsbühler Straße südlich der Baustelle zur Baiersdorfer Straße umgeleitet.

Das Bauwerk weist im Bereich der Gehwegkappen und der Widerlager erhebliche Schäden auf. Da derzeit das Gleis der DB unter dem Bauwerk ohne Verkehr ist, wird diese Gelegenheit genutzt, um die nördliche Gehwegkappe mit dem für die Bahn wichtigen Berührschutz zu erneuern. In dieser Zeit werden auch die Schäden an den Widerlagern saniert. Auch hier ist die Sperre der Gleise sehr vorteilhaft, da im laufenden Bahnverkehr diese Arbeiten kaum durchgeführt werden könnten.

Voraussichtlich Ende Mai 2017 sind beide Gehwege auf der Bahnbrücke instand gesetzt und der 2. Bauabschnitt abgeschlossen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf zirka 400 000 Euro.

Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird erst nach der Beendigung der Baustelle an der Bahnbrücke in der Martinsbühler Straße saniert. Die Bahn bittet Fußgänger und Radfahrer sowie alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner im Baubereich um Verständnis für die unausweichlichen baustellenbedingten Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit.

